Alain Dinin redevient PDG de Nexity, après le décès de son directeur général

Pour faire face à la soudaine disparition de Jean-Philippe Rugieri, le dirigeant emblématique de Nexity retrouve une fonction qui l'a occupé pendant 15 ans.

PDG de Nexity entre 2004 et 2019, Alain Dinin retrouve cette fonction un an tout juste après l'avoir quittée. L'annonce a été faite ce lundi matin par le groupe immobilier à la suite de la disparition soudaine, dans la nuit de jeudi à vendredi derniers, de son directeur général Jean-Philippe Ruggieri, victime du Covid-19. Dès le 15 avril Alain Dinin avait repris à titre provisoire, depuis son lieu de confinement les rênes de la société dont il détient 3% à titre personnel et 20% avec les salariés.

Après les avoir séparées en 2019, le conseil d'administration, qui s'est réuni le samedi 25 avril, a donc décidé de réunir à nouveau les fonctions de président et de directeur général. Le dirigeant emblématique de Nexity, qui occupait jusque-là la fonction de président du conseil d'administration, aura sous ses ordres Julien Carmona, directeur général délégué et mandataire social confirmé dans ses fonctions ainsi que Véronique Bédague-Hamilus et Frédéric Verdavaine, directeurs généraux délégués. Ces nominations ont été annoncées avec effet immédiat.