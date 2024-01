Airbnb & JO / le guide pour les propriétaires qui veulent louer leur logement-iStock-Symeonidis Dimitri

Les avantages d’une plate-forme comme Airbnb

Les Jeux olympiques et paralympiques organisés à Paris cette année vont attirer beaucoup de monde. C’est pourquoi, de nombreux propriétaires ont décidé de mettre leur résidence en location sur Airbnb. Le choix d’utiliser une telle plateforme est judicieux, car cela permet de bénéficier de divers avantages : la plate-forme est connue et réputée ; la demande est forte, vous êtes donc certain de trouver des personnes intéressées par votre bien ; la gestion locative - réservations, paiements, communication avec les clients… - est facilitée ; vous avez la possibilité d’établir diverses règles concernant la location de votre logement (appartement ou maison)... Il faut toutefois faire preuve de prudence concernant certains éléments lorsque vous mettez un bien en location sur une plate-forme comme Airbnb. Il faut notamment veiller à respecter la loi qui s’applique pour la location en meublé de tourisme.

L’importance de se renseigner sur les règles en vigueur

Mettre un bien en location sur une plate-forme comme Airbnb se fait aisément mais il faut faire attention à bien respecter la loi qui encadre la location en meublé de tourisme. Pensez à vous renseigner sur : le nombre de nuitées autorisées ; le nombre de jours de location par année ; les démarches administratives à effectuer (prévenir la compagnie d’assurance, déposer une déclaration en mairie…) ; vos obligations fiscales… Le non-respect de la loi peut entraîner des sanctions.

JO 2024 et Airbnb : quels sont les conseils à suivre ?

- Rédigez bien votre annonce. Choisissez des photos de qualité et aux descriptions détaillées afin que les personnes qui la parcourent disposent de tous les éléments utiles concernant le bien. - Proposez des tarifs justes. N’hésitez pas à regarder d’autres annonces de biens similaires. - Soyez aussi réactif que possible pour répondre aux messages envoyés par les personnes intéressées par votre bien. Apportez des réponses claires et précises. Faites également preuve de flexibilité, particulièrement pour les horaires. Pour bien accueillir vos locataires, n’hésitez pas à leur offrir un petit cadeau de bienvenue. Qu’ils soient français ou étrangers, vous pouvez par exemple leur préparer un petit panier contenant quelques croissants au beurre, des pains au chocolat, des macarons et autres spécialités françaises. Le petit porte-clé Tour Eiffel est un peu cliché, mais cela fera certainement plaisir ! Pensez aussi à mettre des prospectus à leur disposition pour leur donner des idées de lieux à visiter. Bien entendu, votre bien doit être propre, rangé, confortable et joliment décoré. Lorsque le séjour de vos locataires se termine, invitez-les à vous laisser un avis en ligne. Enfin, n’hésitez pas à passer par un service de conciergerie pour mettre votre bien en location. Cela vous permettra de ne pas avoir à vous occuper vous-même de l’accueil des locataires ou encore du nettoyage du bien avant leur arrivée et après leur départ.