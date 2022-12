Agirc-Arrco : le calendrier détaillé de versement des pensions en 2023

L'Agirc-Arrco versera les pensions le premier jour ouvre de chaque mois. Illustration. (Sabinevanerp / Pixabay)

Le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco a publié les dates de paiement des pensions pour l'année 2023. Les paiements seront effectués par l'organisme le premier jour ouvré de chaque mois l'an prochain et arriveront sur le compte des bénéficiaires quelques jours plus tard.

L'Agirc-Arrco va verser les pensions de retraite complémentaire en début de mois en 2023. Le premier jour ouvré de chaque mois plus précisément, en dehors de certaines exceptions, rapporte Le Figaro . Une fois le règlement effectué par l'organisme, les retraités devront patienter un certain délai, qui peut varier selon les banques, pour voir leur compte crédité.

Les retraités qui résident dans un pays en dehors de l'Europe toucheront leur pension à chaque trimestre et non pas tous les mois. Il est néanmoins possible d'effectuer une demande de paiement mensuel auprès de sa caisse de retraite.

Toutes les dates des paiements des pensions pour l'année 2023

Enfin, lorsque le montant est considéré comme faible par l'Agirc-Arrco, c'est-à-dire égal ou supérieur à une somme équivalant à 100 points Agirc-Arrco mais inférieur à une somme équivalant à 200 points, la pension est versée une fois par an.

Voici les différentes dates de versement des pensions pour l'année 2023 : lundi 2 janvier, mercredi 1er février, mercredi 1er mars, lundi 3 avril, mardi 2 mai, jeudi 1er juin, lundi 3 juillet, mardi 1er août, vendredi 1er septembre, lundi 2 octobre, jeudi 2 novembre, vendredi 1er décembre.