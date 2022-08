AEW Patrimoine lance une nouvelle SCPI spécialisée sur les actifs de santé : AEW Patrimoine Santé

AEW Patrimoine Santé est la nouvelle SCPI lancée par AEW Patrimoine : elle investira de manière sélective dans des actifs immobiliers dédiés aux soins médicaux et paramédicaux : hôpitaux, cliniques, résidences séniors, bureaux loués à des prestataires dans le domaine de la santé, actifs logistiques occupés par des acteurs de la santé… La hausse de la demande en immobilier tertiaire spécialisé sur ce secteur s’est accélérée avec la crise sanitaire, les besoins explosent et l’offre a parfois du mal à suivre. AEW a détecté une réelle opportunité qui a abouti au lancement de ce nouveau véhicule, qui permet de répondre à ces besoins d’usage croissants.

Dans la lignée de la SCPI AEW Diversification Allemagne

Dans la lignée de sa dernière SCPI lancée fin 2021 -AEW Diversification Allemagne- qui était dédiée au marché immobilier allemand via une sélection d’actifs diversifiée en termes sectoriels, la SCPI AEW Patrimoine Santé complète l’offre d’AEW Patrimoine dans un domaine sur lequel la société de gestion n’était pas encore présente de façon aussi visible.

Ce secteur immobilier aujourd’hui en pleine expansion est très souvent plébiscité par les épargnants, qui ajoutent ainsi une dimension éthique à leur investissement. L’évolution naturelle de la population européenne se caractérise par un besoin croissant de soins médicaux liés au grand âge, au fur et à mesure de l’augmentation de son âge moyen. Le vieillissement de la population et l’amélioration de l’espérance de vie sont en effet parmi les phénomènes les plus remarquables des 20 ou 30 dernières années en occident. Le corolaire est bien sûr une augmentation des dépenses de santé et une hausse de la demande en immobilier spécialisé. La pandémie de Covid-19 a encore accentué cette tendance.

« La santé est un secteur prioritaire pour les ménages et AEW Patrimoine a choisi de répondre à la demande forte des patients et des entreprises en développant AEW Patrimoine Santé, une SCPI investissant de manière sélective et diversifiée dans des actifs immobilier dans l'univers de la santé », résume AEW Patrimoine, la division grand public d’AEW, dans son communiqué.

Une stratégie multi-actifs sur la thématique de la santé, qui s’appuie sur une expertise immobilière forte

La SCPI AEW Patrimoine Santé sélectionnera des actifs de diverses typologies -dans les principales métropoles régionales françaises ainsi qu’en zone euro- dont le point commun sera d’être dévolu à des activités liées directement ou indirectement à la santé :

Des hôpitaux et des cliniques, qui s’inscrivent en cohérence avec la volonté des investisseurs privés d’agir par leur épargne en faveur de l’amélioration de l’offre de santé. AEW Patrimoine souhaite dans ce cadre bâtir des relations de confiance à long terme avec des opérateurs de santé de référence dans le cadre de baux long terme sur les secteurs géographiques où l'offre médicale est déficitaire

Des résidences séniors : un immobilier résidentiel spécifique à l’usage des séniors, pour les garder en autonomie dans un contexte d’allongement de l'espérance de vie

Des bureaux loués à des acteurs de la santé : des locaux techniques adaptés aux occupants, avec des espaces tertiaires accessibles aux publics concernés et permettant parallèlement une activité de recherche et développement en santé. Ces actifs seront préférentiellement situés dans des pôles d'excellence régionaux, permettant de recruter des collaborateurs hautement qualifiés

Des locaux logistiques loués à des acteurs de la santé : AEW Patrimoine bénéficiera de l'expertise d'AEW dans le secteur logistique, le domaine de la santé exigeant des lieux de stockage aux dernières normes, sécurisés et flexibles, afin de pouvoir transporter et livrer les produits médicaux de façon optimisée.

« La stratégie d'investissement d'AEW Patrimoine Santé est sélective et privilégie les baux longs, le potentiel locatif et un taux d'occupation optimal. AEW Patrimoine Santé intègre également une approche Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) » résume Antoine Barbier, Directeur de la division Patrimoine d'AEW.