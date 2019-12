AEW met la main sur un actif « prime » rue du Faubourg Saint-Honoré (Paris 8ème)

AEW, un des leaders mondiaux de l'investissement immobilier avec plus de 68 milliards € d'actifs sous gestion, vient d'annoncer l'acquisition d'un actif immobilier à usage mixte situé au cœur du Quartier Central des Affaires parisien dans le 8ème arrondissement, pour le compte de deux investisseurs institutionnels français, dont Assurances du Crédit Mutuel(ACM).

Il s'agit du « flagship » de la marque de chaussures haut de gamme Berluti fondée en 1895, et propriété du groupe LVMH depuis 1993. C'est un immeuble des années 1920 à l'architecture élégante, qui accueille en son rez-de-chaussée la fameuse boutique parisienne du prestigieux bottier. L'actif développe 2750 m2 sur 9 étages, avec essentiellement des bureaux aux étages, accueillant plusieurs locataires de premier rang. La rue du Faubourg Saint-Honoré est reconnue, au même titre que l'avenue Montaigne, comme une référence dans le secteur du luxe, le taux de vacance de ce type d'emplacement est par construction infinitésimal, justifiant des valorisations métriques stratosphériques sur les pieds d'immeuble. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé par AEW, conseillé dans cette opération par l'étude notariale Thibierge, et les cabinets d'avocats d'affaires RMT et Clifford Chance.

« Cette acquisition démontre qu'AEW reste convaincue de la pertinence du secteur du retail en tant que classe d'actifs stratégique, tout en restant extrêmement sélective sur ses critères d'investissement », analyse William Kerganevet, directeur des investissements chez AEW.