Adele vend l’une de ses propriétés à Beverly Hills pour 12 millions de dollars

La chanteuse avait acquis cette villa de 14.000 m², qui a appartenu à l’actrice Nicole Richie, en 2021 pour 10 millions de dollars.

Après avoir acquis en janvier dernier une somptueuse villa de plus de 14.000 m² à Beverly Hills, qui a appartenu à l’acteur Sylvester Stallone, Adele veut se séparer d’une villa également à Beverly Hills. La chanteuse souhaite en tirer 12 millions de dollars alors qu’elle avait acheté cette résidence de Los Angeles, 10 millions de dollars il y a seulement un an. La précédente propriétaire, l’actrice Nicole Richie, avait quant à elle déboursé un peu plus de 6 millions de dollars pour acheter cette maison en 2015. En 7 ans, la valeur de la propriété de 510 m² a donc grimpé de 6 millions de dollars. Une hausse démesurée?

Construite en 1957, la maison a depuis été agrandie et rénovée. Elle comprend trois chambres, trois salles de bain et une salle d’eau ainsi qu’une salle de jeux qui pourrait faire office de quatrième chambre. Une bibliothèque, une cuisine équipée d’appareils en acier inoxydable haut de gamme, une buanderie et un gymnase complètent le bien. La suite principale, située à l’étage, est équipée de sa propre cheminée, de deux dressings, d’une salle de bain avec deux lavabos et d’une baignoire.

Un autre manoir à Beverly Hills

Presque toutes les chambres du rez-de-chaussée s’ouvrent sur la cour arrière de la propriété dotée d’un potager, d’arbres fruitiers, d’un terrain de foot, d’une piscine en pierres et d’un spa, à l’abri des regards grâce à une haie volumineuse. Outre le bien en lui-même et ses multiples attributions, Beverly Hills est prisé par les stars, notamment Nicole Kidman et Penelope Cruz. En plus de cette maison, Adele possède également un manoir situé juste de l’autre côté de la rue, actuellement occupé par son ex-époux Simon Konecki. Une vraie adepte de Beverly Hills.