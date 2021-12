Actionnariat salarié : OVHcloud, Vinci et Orange à l’honneur

Le Grand Prix FAS de l’actionnariat salarié a été créé en 2004 par la Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés (FAS). (© Adobestock)

Pour la 17e édition de son Grand Prix de l’actionnariat salarié, la Fédération Française des Associations d’Actionnaires Salariés et Anciens Salariés (FAS) a récompensé OVHcloud, Vinci et Orange, avec un coup de cœur pour Samse.

Depuis plus de trente ans, la FAS sensibilise les milieux économiques et politiques sur l’importance de développer l’actionnariat salarié pour associer davantage les salariés au partage de la valeur de leur entreprise et à la gouvernance.

En partenariat avec Amundi , Clifford Chance et Alixio, la FAS a récompensé cette année plusieurs entreprises cotées qui développent les meilleures pratiques en matière d’actionnariat salarié.

Pour cette nouvelle édition, la FAS a ainsi mis à l’honneur OVHcloud en lui décernant le Grand Prix FAS, la plus haute distinction. Le leader européen du cloud a souhaité associer l’ensemble de ses salariés à son développement lors de son introduction en Bourse sur Euronext Paris en ouvrant son premier plan d’actionnariat salarié.

«Cette dynamique a été marquée par une utilisation de tous les dispositifs possibles : internationalisation de l’offre, abondement unilatéral et décote de 30% instaurés par la loi Pacte, excellente communication vers les salariés», explique la FAS. Résultat : un taux de 98% de salariés actionnaires pour cette première opération.

Vinci a obtenu le Grand Prix du CAC All Tradable

«Les chiffres relatifs à l’actionnariat salarié sont impressionnants en nombre de pays, nombre de salariés actionnaires et pourcentage de capital détenu de 9%», explique la FAS. Et d’ajouter: cette