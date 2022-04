Acheter un bien immobilier avec son enfant : SCI ou indivision ?

La création d'une SCI n'est aussi simple qu'un achat en indivision. (© Gilles Tronel)

Investir dans un logement en famille permet de donner un coup de pouce à un jeune qui démarre dans la vie. Reste à choisir la bonne organisation juridique. Voici les avantages et inconvénients de l'indivision et de la société civile immobilière (SCI).

Devenir propriétaire préoccupe les jeunes. Selon un récent sondage réalisé par la Fnaim et l'Ifop, 85% des jeunes adultes estiment qu'il est plus économique d'être propriétaires et 47% des jeunes non-propriétaires souhaitent le devenir d'ici à cinq ans.

Du rêve à la réalité, il y a un grand pas que certains espèrent franchir en investissant conjointement, parents et enfants, dans le cadre de l'indivision ou d'une société civile immobilière (SCI).

Solution 1: l‘indivision

En achetant en famille, le régime de l'indivision s'applique d'office, c'est simple et rapide puisqu'aucun acte notarié n'est nécessaire pour la créer. «On est propriétaire du tout ensemble avec des quotes-parts déterminées», précise Me Peggy Montesinos, membre du Conseil supérieur du notariat. La répartition à hauteur des participations financières est immuable et figée lors de la signature chez le notaire.

Attention, prévient Denis Rattier, ingénieur patrimonial chez K&P Finance, «la répartition des charges pouvant être différente, il est préférable de le préciser par écrit».

Coemprunter pour emprunter plus

Financièrement, parents et enfants peuvent emprunter chacun de leur côté ou coemprunter afin d'obtenir un prêt plus important et un meilleur taux. Mais les banques tenant compte de l'âge de chacun, cela a une incidence sur la durée du prêt et sur le taux des