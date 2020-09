À Théoule-sur-Mer, une villa ultra-luxueuse à vendre pour 90 millions d'euros

Dans la même commune où une villa a été récemment squattée, un projet immobilier hors du commun vient d'être mis en vente.

À Théoule-sur-Mer, petite commune près de Cannes (06), les résidences suscitent la convoitise. À tel point que l'une d'entre elles a même été squattée pendant trois semaines, avant finalement d'être vidée de ses occupants. Une autre devrait attirer les curieux mais être suffisamment bien protégée contre les visiteurs indélicats.

Pour s'assurer qu'aucun squatteur ne vienne investir les lieux à l'improviste, cette demeure est ultrasécurisée puisqu'elle «dispose d'un système de sécurité à plusieurs niveaux et atteint les normes de sécurité les plus élevées, y compris le bunker», précise le réseau immobilier de luxe Sotheby's International Realty qui commercialise le bien.

Mais cette future propriété qui sera construite... à l'intérieur d'une colline, vaudra surtout le coup d'œil pour son architecture et sa localisation. «C'est un projet contemporain exceptionnel avec une vue sur mer sans égale», décrit Sotheby's. Les chiffres du projet qui devrait durer deux ans, parlent d'eux-mêmes: plus de 9100 m² de luxe entre la mer et le massif de l'Esterel, un parc paysager d'1,2 hectares, 4 villas de 250 à 300 m² chacune, 18 chambres, une piscine ovale à ciel ouvert de 50 mètres de long et 30 mètres de large qui fait office de mer privée ou encore une terrasse de 500 m² et un pool house qui peuvent accueillir jusqu'à 200 personnes.

Le tout a été mis en vente pour 90 millions d'euros. Ce qui ferait de cette résidence, si elle était vendue à ce prix, la troisième plus chère de France derrière une autre résidence de la Côté d'Azur, la villa Les Cèdres à Saint-Jean-Cap-Ferrat vendue 200 millions d'euros il y a un an. À quelques mètres de la villa de Théoule-sur-Mer, une «maison bulle» pourrait mettre tout le monde d'accord: le Palais Bulles de Pierre Cardin et ses 350 millions d'euros. C'est le prix auquel il a été mis en vente mais il semble surestimé aux yeux des acheteurs. Cinq après sa mise sur le marché, il n'a toujours pas trouvé preneur.

Sachez enfin que, pour la villa de Théoule-sur-Mer, il est possible d'acquérir le terrain, «avec le permis de construire purgé de tout recours des tiers», moyennant la modique somme de 25 millions d'euros.