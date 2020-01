À partir de quel taux les français jugent-ils la rémunération de l'épargne satisfaisante ? (Crédit photo: 123RF)

Selon le baromètre de l'AMF, les Français estiment qu'un taux de rémunération satisfaisant devrait se situer autour de 3% pour l'épargne sans risque et de 7% pour les placements risqués.

L'AMF a publié la troisième édition de son baromètre de l'épargne et de l'investissement. Celui-ci a pour objectif de suivre les préférences et les attitudes des Français en matière de placements.

La rémunération des actifs sans risque est au plus bas et les marchés boursiers ont enregistré de mauvaises performances fin 2018 avant d'atteindre de très hauts niveaux fin 2019. Comment les Français perçoivent-ils ce contexte et à partir de quel taux la rémunération de l'épargne est-elle jugée satisfaisante ?

3% pour l'épargne sans risque

Les Français ont des attentes très élevées quant à la performance de leur épargne. Ainsi, s'agissant de leur épargne sans risque, ils estiment en moyenne qu'un taux de rémunération satisfaisant devrait se situer à 3,3%. Les Français de moins de 35 ans sont les plus exigeants : ils attendent un taux de 4,1% contre 2,7% pour les 65-74 ans. La majorité estime que la rémunération de l'épargne sans risque est satisfaisante à partir d'un taux de 2,6%.

Ces attentes sont bien supérieures au taux du Livret A qui vient d'être abaissé de 0,75% à 0,50% ou encore à celui des fonds en euros des contrats d'assurance vie, attendus autour de 1,40% en moyenne pour 2019. Il faut dire que peu de Français connaissent le taux d'intérêt actuel du Livret A. Quand on leur pose la question, seuls 37% d'entre eux donnent la bonne réponse, 29% donnent une mauvaise réponse et 34% ne savent pas répondre. Le taux de rémunération moyen donné par les répondants est 1,2% et plus de 2% chez les moins de 35 ans.

7% pour les placements risqués

Concernant les placements risqués, seulement 1 personne interrogée sur 3 est capable de donner une réponse. Il en ressort que le niveau de rémunération à partir duquel les Français seraient incités à investir leur épargne dans des actifs risqués est de 7,6% par an. Pour les moins de 35 ans, le taux monte à 8,8% par an. Les personnes qui détiennent déjà des placements financiers sont moins exigeantes et s'estiment satisfaites à partir d'un rendement de 6,5%. Le taux de rémunération à partir duquel le nombre de répondants devient majoritaire est de 7%.

Les Français s'intéressent peu aux placements en actions : seulement 30% des répondants déclarent s'y intéresser. Les performances des marchés financiers depuis 10 ans et la faible rémunération des actifs sans risque n'y change rien. La proportion de Français pouvant envisager un investissement en actions évolue peu : elle se situe autour de 20% (19% en 2019, 22% en 2018 et 18% en 2017).