À Paris, les prix de l'immobilier n'atteindront pas les 11.000 euros le m²

En raison du Covid, les prix ralentissent en 2020 sur toute la France et pourraient même reculer en 2021, selon Meilleurs Agents.

Voici à quoi ressemble le marché immobilier «post Covid»: côté crédits, ce n'est plus la grande braderie et côté prix, les envolées sont à ranger au placard. À Paris, comme dans les grandes métropoles. Avant le Covid, les prix ont grimpé de plus de 5% dans la capitale, selon l'indice publié par Meilleurs Agents, spécialiste de l'estimation immobilière. Et depuis mi-mars? Ils ont reculé de 0,4%!

Conséquence: les prix ne dépasseront pas les 11.000 euros le m² comme le laissait supposer leur trajectoire d'avant-crise mais se stabiliseront autour de 10.600 euros, annonce Meilleurs Agents. Même constat pour le top 10 des plus grandes villes de France: les prix sont en très légère hausse de 0,7% depuis mi-mars après avoir progressé de 4,3% entre septembre 2019 et mi-mars 2020. «Nous étions sur le point d'atteindre de nouveaux records. En raison du Covid, les prix ont nettement ralenti mais nous n'avons pas constaté de krach», assure Pierre Vidal, responsable recherche et développement de Meilleurs Agents. Un ralentissement qui touche la plupart des grandes villes (voir ci-dessous).

Pas d'effondrement des prix en 2021

Et selon les projections de Meilleurs Agents, il en sera de même durant les 12 prochains mois. La faute à une crise de l'emploi générée par le Covid et des restrictions toujours plus fortes sur le crédit qui affaiblissent la demande (voir ci-dessous). Dans le top 10, seules Lille et Paris devraient afficher encore une hausse des prix d'ici un an. Entre 2 et 4 % pour la capitale des Flandres et 0 et 2% pour la Ville lumière.

Ils seront même en recul de 1% pour la France dans sa globalité. «Aucun effondrement des prix n'est à attendre, affirme Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents. La demande, même en passe de se contracter du fait notamment de l'envolée du chômage, devrait rester soutenue grâce aux taux d'emprunt toujours bas qui ont réussi à stabiliser le pouvoir d'achat des Français. Par ailleurs, certaines villes comme Paris disposent encore d'un excédent de demande capable d'absorber le choc.»

Cette baisse de la demande couplée à la mise à l'arrêt du marché pendant le confinement entraînera un net recul des transactions cette année. Selon Meilleurs Agents, ce sont 918.000 ventes qui devraient être signées en 2020, soit une baisse de 14% par rapport à 2019. «Ce serait tout de même une très belle performance puisqu'elle placerait 2020 à un niveau comparable à 2017, troisième meilleure année en matière de transactions», souligne Barbara Castillo Rico, responsable des études chez Meilleurs Agents.

Et pour 2021? La plateforme s'attend à ce que les ventes chutent entre 850.000 et 900.000 unités. «Le marché immobilier entre dans une nouvelle ère avec un rééquilibrage entre l'offre et la demande à défaut d'un véritable retournement», conclut Thomas Lefebvre.