À Lyon, plus les logements sont grands, plus les loyers ont flambé

C'est le résultat inattendu d'une étude qui a passé au crible l'évolution des loyers à Lyon et Villeurbanne selon la taille des logements.

Après Paris et Lille, Lyon veut aussi encadrer les loyers. Le conseil de la métropole a autorisé, sans surprise, son président Bruno Bernard (EELV) à en faire la demande au gouvernement. Une fois le feu vert obtenu, cette mesure s'appliquera pour les logements vides et les meublés, à Lyon et à Villeurbanne. L'objectif, comme à Paris et à Lille, est de freiner l'envolée des loyers.

Le Figaro, en s'appuyant sur des données fournies par PriceHubble, spécialiste de la data immobilière, fait le point sur l'évolution des loyers à Lyon et à Villeurbanne, selon la typologie des logements (du studio au T4). Le résultat est étonnant: plus le logement est grand, plus les loyers ont flambé, à Lyon (voir ci-dessous). D'ordinaire, c'est plutôt le contraire.

Ainsi, les loyers des T3 et des T4 ont grimpé entre 10 et 12% ces deux dernières années et seulement entre 6% et 9% pour les studios et deux-pièces, particulièrement prisés par les locataires. En revanche, la logique est respectée à Villeurbanne où les loyers des petites surfaces ont progressé de 5% à 6% et ont reculé de 0,5% pour les plus grandes. Pas de quoi a priori imposer un encadrement des loyers. «Nous observons sur le terrain que les biens actuellement sur le marché font l'objet de très peu de réévaluations de loyer d'une année sur l'autre», affirme Cyril Imsissen, vice-président GIE Orpi Lyon.

Là où la flambée des loyers se fait ressentir pour les petites surfaces, c'est lorsqu'on prend en considération les loyers au m²: entre 11% et 12% à Lyon et 10% et 16% à Villeurbanne, sur la période 2018-2020. L'explication est la suivante: les Lyonnais louent des logements plus petits. Ainsi, par exemple, la surface moyenne d'un studio est passée de 26,7 m² en 2018 à 25,4 m² en 2020. «À Lyon, les loyers ont flambé ces deux dernières années quelle que soit la typologie des logements. En revanche, à Villeurbanne, ce sont surtout les petites surfaces, très prisés par les locataires qui ont été touchées», explique Loeiz Bourdic, directeur de PriceHubble France.

Reste à savoir si l'encadrement des loyers sera vraiment efficace. Mise en place, il y a un peu plus d'un à Paris, cette mesure est loin d'avoir fait ses preuves alors que les loyers sont particulièrement élevés. Bien au contraire. Après avoir baissé au second semestre 2019, les loyers sont repartis à la hausse depuis janvier.

Qu'en sera-t-il entre Rhône et Saône? Selon Cyril Imsissen, l'encadrement des loyers aura l'effet inverse de celui attendu. Le loyer maximum applicable devra correspondre au loyer médian (plus de 12 €/m² sur l'ensemble formé par Lyon et Villeurbanne, NDLR) de chaque quartier, augmenté de 20%. «Partant de ce constat, les propriétaires pratiquant actuellement des prix modérés souhaiteront s'aligner sur le prix médian au risque d'augmenter leur loyer», explique Cyril Imsissen.

Pour freiner l'envolée des loyers, les professionnels réclament la construction de plus de logements. Mais à Lyon, comme dans les autres grandes métropoles passées «au vert» lors des dernières élections municipales (comme Bordeaux, Strasbourg ou Marseille), ce n'est pas la politique des nouvelles équipes en place.