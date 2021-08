À Hong Kong, l'immobilier des morts est devenu plus cher que celui des vivants

Dans cette cité où le mètre carré résidentiel peut atteindre 160.000 euros, les rares espaces destinés aux tombes ou aux urnes funéraires sont devenus hors de prix.

Malgré un moment d'accalmie, Hong Kong reste le seul point du globe qui peut se disputer avec Monaco la palme du marché immobilier le plus cher de la planète. Il y a quelques mois, l'appartement le plus cher de la ville s'est vendu pour près de 160.000 €/m². Et pourtant, ce record délirant est battu lorsque l'on s'intéresse à un autre genre d'immobilier, celui des cimetières. Selon un article du quotidien britannique The Guardian, il faut désormais compter 325.000 à 550.000 euros pour s'offrir un petit coin de terrain pour être enterré dans la ville. Mais l'espace est si rare que 90% des 48.000 personnes qui décèdent chaque année, sont incinérées.

Et même dans ce cas de figure, le petit coin de cimetière destiné aux urnes funéraires se négocie à des tarifs délirants. Théoriquement, une niche standard dans un columbarium public de la ville ne devrait coûter que 300 euros. Mais la liste d'attente pour décrocher la place convoitée dure plus de 4 ans... Reste donc l'alternative du marché privé pour s'offrir un emplacement dans un columbarium privé dont la surface ne dépasse pas en général celle d'une boîte à chaussures. Et là, les tarifs peuvent s'envoler jusqu'à 200.000 euros la place.

Se faire enterrer plus loin

À ce tarif-là, certains préfèrent se tourner vers des cérémonies de dispersion des cendres dans un «jardin du souvenir»... Mais cette tendance ne devrait pas devenir majoritaire, car comme le rappelle The Guardian, les traditions chinoises sont attachées au fait de disposer d'un espace dédié aux ancêtres où l'on peut laisser de petites offrandes et bénéficier de la protection des morts.

Certains estiment même que les prix des columbariums privés pourraient encore augmenter dans la mesure où l'État compte mieux contrôler cette activité et devraient fermer certains des sites actuels ne répondant pas aux standards de qualité fixés par les autorités. Comme c'est le cas pour les vivants, certains cherchent désormais des cimetières plus éloignés: soit vers l'intérieur des terres, soit du côté d'un autre port chinois célèbre. Il s'agit de Macao, à une heure de ferry. Mais là aussi, l'afflux de nouvelles demandes commence à faire flamber les prix.