À Bobigny, cet immeuble de bureaux compte relever les défis post-Covid

Un immeuble inondé de lumière naturelle, de grandes terrasses et des escaliers traités avec soin sans oublier un accès facile y compris à vélo: le bureau post-covid se plie en quatre pour séduire.

Désormais, faire venir les salariés au bureau ne va plus (complètement) de soi. Pour qu’ils aient envie de quitter leur domicile pour se retrouver sur leur lieu de travail, il faut susciter le désir et créer des conditions qui répondent aux attentes du moment. C’est ce que comptent faire BNP Paribas Real Estate et GA Smart Building qui viennent de livrer en copromotion l’immeuble de bureaux Irrigo.

Située à Bobigny, sur les bords du canal de l’Ourcq , la construction offrant 16.400 m² de bureaux et services sur 8 niveaux (+ 2 de sous-sols) a été confiée aux investisseurs: DEA Capital Real Estate et Anacap Financial Partners. Il ne reste plus qu’à trouver des locataires...

Intégré au projet de la ZAC Écocité-Canal de l’Ourcq, ce programme qui redynamise avec succès cet ancien secteur industriel, l’endroit bénéficie d’une parfaite accessibilité. On y arrive directement par la ligne 5 du métro (station Raymond Queneau) mais aussi par le boulevard périphérique et l’autoroute, par la piste cyclable particulièrement agréable, longeant le canal. Sans oublier les nouvelles gares attendues dans le cadre du Grand Paris. Les bureaux offrent d’ailleurs plus de 160 places de parking en sous-sol et un généreux local à vélo, directement accessible depuis le canal.

Une machine à voir

Côté architecture, les locaux conçus par le cabinet Leclercq Associés, répondent bien aux défis du moment. C’est la moindre des choses lorsque l’on sait que l’associé fondateur de l’agence d’architecture et d’urbanisme, François Leclercq, est l’un des pilotes du référentiel pour la qualité des logements lancé par la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon . Avec son plan en V, l’immeuble offre une façade dynamique et s’ouvre très largement à la lumière naturelle et sur deux paysages très différents.

D’un côté, le canal de l’Ourcq avec en arrière-plan un immense paysage ferroviaire et de l’autre, la circulation intense de la rue de Paris, avec au loin les collines de Romainville. «Nous avons voulu faire de ce bâtiment une machine à voir, résume l’architecte Charles Gallet, directeur de projet. Et cette ouverture sur deux paysages très différents, en plus d’apporter de la lumière permet de se repérer très facilement dans le bâtiment.»

Autres demandes du moment: bénéficier d’espaces extérieurs et se maintenir en forme. De ce côté-là, les architectes ont choisi de créer une vaste cage d’escalier là aussi inondée de lumière pour inciter les salariés à les utiliser et en faire des lieux de convivialité et d’échanges. Les sorties de secours ont quant à elles été poussées vers l’extérieur, ce qui libère de l’espace dans les plateaux de bureaux tout en permettant de créer des terrasses généreuses reliées entre elles par des escaliers.

3000 m² d’espaces végétalisés

L’endroit se complète d’un plateau de 800 m² en rez-de-chaussée destiné à accueillir du public soit pour un espace de coworking ou de formation. Quant au restaurant inter-entreprise, il est prévu pour accueillir 400 personnes en deux services au niveau inférieur. Un restaurant en sous-sol? Non, car l’immeuble profite de la différence de niveau entre la rue de Paris et le canal pour s’ouvrir en rez-de-jardin sur ce paysage apaisé. D’ailleurs, les lieux comptent près de 3000 m² d’espaces végétalisés dont 700 m² de jardin imaginé par Jean-Michel Rameau.

Enfin, côté performances environnementales, cette friche industrielle qui accueillait auparavant un garage sur un site entièrement imperméabilisé et pollué, laisse place à des locaux qui se classent dans la tranche haute de diverses certifications écologiques. Mais surtout, ils bénéficient du savoir-faire de GA Smart Building en matière de construction hors site, la plupart des éléments ayant été fabriqués en usine dans la région de Rouen. «Nous faisons cela depuis plus de 20 ans, souligne Frédéric Celdran, directeur général du pôle Promotion et Services de GA Smart Building. Cette fabrication en usine avec une conception intégralement en BIM et un assemblage sur place c’est moins de bruit, de pollution, de poussière et de camions. Et des qualités d’ajustement et de finition que l’on ne peut pas obtenir autrement.»