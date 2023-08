6 idées pour valoriser votre logement et faire une plus-value à la revente

Votre logement peut être dévalorisé s’il est trop personnel ou défraîchi. Il convient de le préparer pour la vente pour espérer faire une plus-value. ( crédit photo : GettyImages )

Pour vendre votre logement rapidement et au prix souhaité, vous devez déclencher un coup de cœur chez l’acquéreur. Plusieurs techniques vous aident à mettre votre bien immobilier en valeur. Découvrez nos conseils pour vendre vite et bien.

Sommaire:

1. Rénover les pièces stratégiques de votre logement

2. Soigner les détails pour tirer le meilleur parti de votre bien immobilier

3. Désencombrer et dépersonnaliser votre logement

4. Miser sur une déco sobre et chaleureuse pour mettre en valeur votre logement

5. Valoriser les espaces extérieurs

6. Améliorer la performance énergétique du bien

1. Rénover les pièces stratégiques de votre logement

L’état de certaines pièces peut jouer un rôle déterminant dans une vente immobilière. C’est le cas de la cuisine et de la salle de bains: ce sont des pièces importantes, pouvant faire fuir les acquéreurs si elles sont vétustes ou défraîchies. En effet, il s’agit de pièces coûteuses à rénover. Les prix varient de 400 à 1.200 euros le mètre carré en moyenne, selon le niveau de finitions et la superficie. Or, les acquéreurs sont parfois dans l’incapacité de consacrer un budget conséquent à autre chose qu’à l’achat de leur futur logement. Vous pouvez d’ailleurs manquer de budget pour rénover un logement dont vous vous séparez. Heureusement, il est possible de redonner un coup de neuf à une cuisine ou une salle de bains sans engager de gros frais. Certains changements sont légers mais dynamisent une pièce: repeindre les murs, les meubles ou le carrelage, recouvrir le sol, changer le plan de travail…

Refaire ces pièces donne de la valeur à votre bien. Cet investissement vous permet de vendre au prix du marché, voire de faire une plus-value.

2. Soigner les détails pour tirer le meilleur parti de votre bien immobilier

Au fil des années, de nombreux propriétaires remettent à plus tard les petits travaux de réparation ou de finitions. Le cumul de ces éléments peut donner une impression négative aux visiteurs, en leur laissant penser que votre logement est négligé ou mal entretenu.

Pour vendre votre logement au prix souhaité, prenez le temps d’effectuer ces petits travaux: changer les poignées de portes cassées ou abîmées, les interrupteurs ou les prises arrachés, ne pas laisser d’ampoule nue au bout d’un fil électrique, refaire les joints de la salle de bains s’ils ont noirci, nettoyer le mur colorié par le petit dernier, passer un coup d’éponge sur les portes maculées de traces de doigts… Ces détails contribuent à rendre votre logement agréable et sain.

3. Désencombrer et dépersonnaliser votre logement

Pour déclencher un coup de cœur et une vente, vous devez essayer de donner une impression d’espace et de clarté. Les meubles les plus imposants peuvent être stockés dans un garde-meuble, par exemple. Vous pouvez aussi mettre de côté les tapis usés et les objets trop encombrants. Il est primordial pour l’acheteur de se rendre compte des volumes de votre logement pour pouvoir s’y sentir bien. L’objectif est d’aérer, d’alléger (et non de vider).

Lors de sa visite, l’acquéreur potentiel doit être en mesure de se projeter. Afin de l’y aider, faites l’impasse sur les éléments de décoration trop personnels: photos, bibelots, trophées, dessins d’enfants, collections, souvenirs de voyages…

4. Miser sur une déco sobre et chaleureuse pour mettre en valeur votre logement

Un environnement neutre est susceptible de plaire au plus grand nombre, et permet aussi de se projeter. Vos goûts personnels doivent s’effacer pour permettre aux visiteurs de s’imaginer dans votre logement. Vous pouvez:

repeindre les murs dans des couleurs claires et neutres: blanc, beige, gris, taupe…

porter une attention particulière à la lumière: les lourds rideaux peuvent jouer en votre défaveur s’ils assombrissent la pièce, notamment. Vous pouvez opter pour des voilages et installer des sources de lumière indirectes. Celles-ci créent une atmosphère intime.

Pour autant, présenter un logement désencombré et dépersonnalisé est différent de présenter un bien immobilier vide. Vos meubles participent pour l’acheteur à se projeter dans une vie de famille concrète. Une pièce vide est généralement peu chaleureuse. Miser sur quelques éléments de décoration neutre et bien choisis rend votre intérieur plus accueillant: des coussins sur le canapé, une plante verte, des miroirs pour agrandir l’espace, un bouquet de fleurs, une belle bougie…

5. Valoriser les espaces extérieurs

Jardin, balcon ou terrasse représentent un atout indéniable. Vous devez impérativement les mettre en valeur. Cet espace extérieur est peut-être la première chose que les visiteurs voient en arrivant ou l’espace le plus attrayant. Il est important de faire bonne impression en:

rangeant les outils et jouets de vos enfants dans une cabane ou un coffre,

taillant les haies et les arbustes, tondant la pelouse et arrachant les mauvaises herbes,

aménageant votre balcon, terrasse ou jardin: plantes (ou petit potager), transats, salon de jardin…

6. Améliorer la performance énergétique du bien

Les futurs acheteurs sont de plus en plus regardants sur les performances énergétiques d’un logement à vendre. Avec la flambée des prix de l’énergie, acheter une maison ou un appartement bien isolé devient une priorité. La consommation énergétique a donc un impact sur l’estimation du prix de vente. Un logement énergivore peut être déprécié en comparaison d’un autre avec un DPE plus favorable.

Différents aménagements permettent d’améliorer le diagnostic énergétique de votre logement: isoler les combles ou la toiture, changer les fenêtres, installer une nouvelle chaudière. Ces investissements sont coûteux, mais des aides permettent d’alléger la facture. Il existe toutefois des solutions plus économiques, comme la pose de thermostats sur vos radiateurs. Comptez 10 euros l’unité.