5 acquisitions pour la SCPI Activimmo (Alderan) sur le dernier mois de 2021 !

La collecte impressionnante de la SCPI Activimmo en 2021 avec pas moins de 249 millions € de capitaux investis par les associés -contre seulement 72 millions € en 2020- a obligé la société de gestion Alderan à accélérer le rythme de ses acquisitions sur la seconde partie de l’année 2021 après un 1er semestre assez calme. Ce sont ainsi plus de 100 millions € d’acquisitions qui ont été réalisées au 3ème trimestre sur 28 immeubles, et la SCPI Activimmo a clôturé l’année 2021 avec 5 nouvelles opérations concentrées sur le mois de décembre pour un montant global de 27,7 millions € hors droits.

Un objectif de distribution de 6% qui exige une forte rentabilité immédiate des actifs

Alderan doit certes faire face au rythme très élevé de sa collecte, mais il n’est pas question pour autant de procéder à des acquisitions négociées dans la précipitation, qui viendraient ensuite diluer la performance des associés. L’objectif de rentabilité du fonds, de 6% de distribution annualisée, nécessite en effet d’intégrer dans le patrimoine des actifs générant un niveau de loyer suffisamment élevé. C’est le cas pour l’ensemble des acquisitions réalisées depuis le lancement de cette SCPI il y a maintenant 3 ans. Et c’est à nouveau le cas pour les cinq acquisitions qui ont été actées par la société de gestion au mois de décembre.

« Alderan démontre sa capacité de sourcing de produits de grande qualité permettant à la fois de mutualiser le risque géographique et locatif mais également de maintenir ses objectifs de rendement, soit 6,00%. » résume ainsi le communiqué de la société de gestion.

Des acquisitions conformes à la récente labellisation ISR de la SCPI Activimmo

Alderan précise que les 5 nouveaux actifs ont été soumis à une notation initiale selon les critères E (Environnement), S (social) et G (Gouvernance) de la grille ISR de la SCPI ActivImmo. Ils intègrent d’autre part la poche « Best-in-progress » du portefeuille immobilier, celle constituée des immeubles ayant un potentiel d’amélioration selon les critères ESG.

Voici en détails les 5 acquisitions réalisées au mois de décembre 2021 par la SCPI Activimmo :

- A Vire (département du Calvados) : bâtiment mixte activités / bureaux situé au sein de la zone d’activité « Le Gast » à proximité de l’autoroute des Estuaires (A84). Cet actif est en très bon état, une réfection intégrale de la toiture ayant été menée en 2018, et « possède de bonnes caractéristiques techniques » selon Alderan.

- A Bourg Achard (département de l’Eure) : bâtiment d’activités au sein de la zone d’activités locale, au niveau de l’échangeur sur l’autoroute A13. Il s’agit d’un bâtiment livré en 2012, d’une surface de 2 100 m2, présentant des fondamentaux en ligne avec la stratégie d’investissement de la SCPI Activimmo. Il est occupé à 100% par le locataire Cap Depo, entreprise spécialisée en pharmaceutique. Un nouveau bail commercial a été régularisé dans le cadre de l’acquisition, la durée d’engagement ferme résiduelle est ainsi supérieure à trois ans.

- A Vitrolles (13) : ensemble immobilier mixte activités / bureaux situé au sein de la zone industrielle « Les Estroublans » au sud de la ville, bénéficiant d’une bonne accessibilité par voie routière avec notamment l’autoroute A7 à proximité immédiate. L’actif d’une surface totale de 7 400 m2 est composé de trois bâtiments indépendants entièrement rénovés il y a quelques mois. Il est occupé à 100% par 3 locataires de premier rang (Eiffage, Cegelec et Endel), engagés sur une durée ferme pondérée résiduelle supérieure à quatre ans. L’adjonction de surfaces nouvelles à la demande de certains exploitants pourra être envisagée.

- A Lesquin (59) : ensemble immobilier tertiaire de 8 145 m2 composé de deux bâtiments indépendants, situé à l’entrée du Centre Régional de Transport de Lesquin au sud de Lille, dans la commune de Sainghinen-Mélantois. L’actif bénéficie d’un bon accès par la route avec notamment une prise directe sur l’autoroute A23, et se situe à une distance de 5km environ d’une entrée de l’autoroute A1. Cet ensemble immobilier est occupé à 100% par le locataire Norauto sur un bail précaire d’1 an. La stratégie immobilière d’Alderan sur cet actif se déclinera en 2 phases. 1. Perception des flux locatifs sur un an permettant de générer un rendement immédiat attractif. 2. Développement, dès la libération des locaux par le locataire actuel, d’un Parc d’activités neuf composé de 24 cellules réparties sur 5 bâtiments pour une surface totale de 8 587 m2.

- A Neuville-en-Ferrain (59) : entrepôt logistique d’une surface de 7 950 m2 situé au sein du Parc d’Activités de Neuville-en-Ferrain dit « PANEF », à 15 minutes de Lille, bénéficiant d’une bonne accessibilité par la route avec notamment l’autoroute A22 à proximité immédiate. Cet actif est occupé à 100% par 2 locataires : Logvad, entreprise spécialisée dans le secteur de la logistique du e-commerce, et LD 5, société oeuvrant dans le secteur des marchands de biens immobiliers. La durée d’engagement ferme résiduelle des locataires est supérieure à trois ans.