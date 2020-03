4 secrets pour épargner avec un budget serré

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Vous souhaitez épargner mais ne savez pas trop comment vous y prendre pour mettre de l'argent de côté efficacement et de manière indolore ? Heureusement, il existe des bonnes pratiques, simples à mettre en place, relativement faciles à respecter, qui vous permettront, même avec un petit budget, de mettre tous les mois quelques sous de côté sans que l'effort financier soit trop important. Découvrez comment vous constituer un petit pécule en 4 étapes clés.

Créer un budget

D'abord, avant même de penser à mettre des sous de côté, vous devez savoir très précisément combien vous gagnez, combien vous déboursez et où vont les sous que vous avez dépensés.

Pour cela, faites une liste de vos revenus (salaires, honoraires, primes, revenus locatifs, revenus mobiliers, etc.) et le décompte de vos dépenses : loyer ou prêt immobilier, électricité, gaz, téléphonie et internet, nourriture, vêtements, santé, loisirs. Lorsque vous saurez combien vous dépensez chaque mois pour chaque poste de dépense, il sera plus facile de savoir quel(s) poste(s) de dépense peuvent/doivent être réduits et de combien pour pouvoir épargner suffisamment. Idéalement, votre épargne doit représenter environ 15 % de vos revenus.

Mettre de côté en priorité

Pour pouvoir respecter ce seuil fatidique des 15 %, mieux vaut s'en donner les moyens tant que c'est encore faisable. En d'autres termes, prévoyez un virement vers un compte épargne ou une assurance-vie quelques jours seulement après avoir reçu votre salaire, correspondant à 15 % de vos revenus.

La pire des choses à faire est de ne pas mettre de côté ses sous en début de mois et de reporter son effort d'épargne à la fin du mois, en mettant de côté le montant qui restera sur son compte courant. Épargner doit être une priorité, prenez-le au pied de la lettre et occupez-vous en dès le tout début du mois avant que vous n'ayez eu la possibilité de dépenser cet argent. De plus, en mettant en place un virement automatique, vous êtes sûr de ne pas oublier et épargnerez sans même y penser.

Dépenser moins que ce qu'on gagne

Bien sûr, vous ne pourrez épargner qu'en dépensant moins que ce que vous gagnez. Cela sonne peut-être comme une évidence mais il est bon de le rappeler. Au moment de faire votre budget, vérifiez que c'est bien le cas. Si vos dépenses sont supérieures à vos revenus, il est temps de réduire vos postes de dépenses, sans toucher à l'épargne. Y a-t-il des services dont vous pourriez vous passer ? Est-il vraiment nécessaire d'être abonné à Canal+ et Netflix ? Pouvez-vous prendre un nouveau forfait chez un opérateur qui vous facturera le même service moins cher ? Pouvez-vous réduire vos sorties au restaurant de 4 à 2 dans le mois ? Etc.

Attention, il est tout de même crucial de garder un poste de dépense consacré aux achats plaisir et aux loisirs. Sans cela, vous pourriez bien craquer et ne plus suivre votre budget, ce qui n'est pas le but ! Assurez-vous seulement que celui-ci n'excède pas 10 % de vos revenus.

Ne pas s'endetter

Enfin, pour pouvoir maîtriser au mieux son budget, il est crucial de ne pas s'endetter. Nous ne parlons évidemment pas ici de l'emprunt immobilier mais des crédits à la consommation. Par exemple, si vous voulez acheter un nouveau téléviseur à 800€, que vous n'en avez pas les moyens et que vous choisissez de souscrire un prêt personnel, vous devrez non seulement payer les 800€ mais également les mensualités du crédit ainsi que les frais de dossier et votre téléviseur vous coûtera bien plus que 800€.

En souscrivant à un crédit à la consommation, vous êtes assuré de payer des choses plus chères que ce qu'elles coûtent réellement, ce qui augmente le montant de vos dépenses. Mieux vaut toujours différer son achat et attendre que le montant épargné corresponde au bien que l'on souhaite acheter. Il est également indispensable d'épargner en vue de se constituer un fonds d'urgence qui servira à payer toutes les dépenses imprévues qui ne peuvent être différées.

En ayant recours à l'épargne, vous vous économisez des frais liés au crédit et êtes en mesure d'épargner davantage. En mettant en place ce cercle vertueux, vous devriez tenir votre budget et être capable de mettre des sous de côté, même avec un petit revenu.