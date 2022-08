4 questions que vous vous posez sur l’assurance emprunteur

(Crédits photo : Unsplash - JESHOOTS.COM )

Dans un contexte de forte inflation et alors que les marchés boursiers volatils et entrés en Bear market séduisent moins, les investisseurs peuvent être attirés par la pierre, un placement tangible, qui rassure, et particulièrement adapté à la période actuelle. En effet, malgré la hausse des taux d'intérêt, les crédits immobiliers permettent encore de profiter d'un effet de levier favorable compte tenu de l'inflation élevée. De plus, l'immobilier tend à s'apprécier en période d'inflation et les investissements locatifs restent malgré tout intéressants puisqu'ils bénéficient généralement d'une indexation (au moins partielle) du prix des loyers sur l'inflation. Vous comptez profiter de la période pour réaliser un projet immobilier à crédit et avez quelques interrogations sur l'assurance emprunteur ? Découvrez dans cet article les 4 points à retenir sur l'assurance emprunteur pour souscrire la meilleure.

Est-ce obligatoire ?

D'abord, sachez que l'assurance emprunteur n'est pas obligatoire. En tous cas, pas aux yeux de la loi. Dans les faits, c'est très différent. Vous serez bien en peine de trouver une banque qui consent à vous accorder un crédit sans y adjoindre une assurance emprunteur, assurance qui se retrouve être une condition sine qua non d'obtention du crédit. Et même si la banque cherche déjà à minimiser le risque avec l'étude minutieuse du dossier (notamment en termes d'apport, de revenus, de sérieux dans la tenue des comptes, etc.) ainsi que la garantie du prêt immobilier (hypothèque, garantie crédit logement, etc.), elle a parfaitement le droit d'imposer la souscription d'une assurance emprunteur pour toute acceptation de crédit immobilier.

Combien ça coûte ?

L'assurance emprunteur peut vite chiffrer. Même si elle représente souvent moins de 0,5 % du capital emprunté, selon le montant emprunté, la facture peut être salée. Il est donc important de chercher à faire jouer la concurrence pour obtenir la meilleure assurance emprunteur au meilleur taux. Retenez que les acteurs en ligne afficheront des taux annuels moyens aux alentours des 0,10 % quand les banques traditionnelles pratiqueront elle plutôt davantage des taux annuels moyens aux alentours de 0,40 %.

Attention tout de même, il existe de fortes disparités de taux selon la situation de l'emprunteur et notamment son âge, son état de santé et son métier. Ainsi, les études tendent à montrer que la moyenne des tarifs en assurance emprunteur pour les contrats bancaires, pour des crédits immobiliers sur 20 ans, se situent aux environ de 0,25 % du capital emprunté pour les assurés âgés de 25 ans, contre 0,45 % pour les assurés âgés de 45 ans. Le taux annuel moyen proposé à un cadre de bureau sera également bien inférieur à celui proposé à un ouvrier manipulant des objets lourds ou dangereux, qui se verra lui-même proposé un taux inférieur à celui d'un militaire par exemple.

Comment la choisir ?

La première des choses à faire est d'identifier ses besoins. Vous n'êtes pas obligé de choisir toutes les garanties et pouvez en exclure certaines. Par exemple, il paraît évident que vous n'allez pas choisir la garantie perte d'emploi si vous travaillez à votre compte ou bien si vous êtes fonctionnaire. Réfléchissez aussi à la répartition entre les emprunteurs si vous empruntez à deux. Il n'est pas obligatoire d'être couvert à 100 % pour les deux emprunteurs. Souvent, la banque exigera au minimum une couverture à 100 % répartie entre les deux emprunteurs. Si vos revenus sont très similaires, vous pouvez choisir d'être assuré chacun à 50 % par exemple, ou à 80 % par exemple pour les plus averses au risque. En revanche, si une personne gagne trois fois plus que son conjoint, il peut être intéressant que la couverture à 100 % la concerne et que celle du conjoint qui de fait contribue moins au remboursement du prêt soit seulement de 50 % ou de 30 % par exemple.

Il conviendra aussi de choisir le bon acteur pour votre assurance emprunteur, à savoir un acteur de confiance, connu et reconnu (s'il venait à faire faillite les conséquences pourraient être potentiellement catastrophiques pour vous).

Enfin, il faudra bien sûr choisir l'acteur sérieux qui vous proposera le prix le plus compétitif au regard de votre profil et des garanties que vous souhaitez.

Comment en changer ?

Vous pensez ne pas avoir souscrit la meilleure assurance emprunteur et souhaitez changer ? Depuis la loi Lemoine, il est possible, à tout moment, de changer d'assurance emprunteur. Attention, quelques contraintes tout de même sont à respecter. D'abord, vous ne pouvez changer de contrat que si les garanties sont similaires (ou plus importantes). Il n'est pas possible de revenir sur sa décision et de chercher à faire baisser le coût de son assurance emprunteur en souscrivant un contrat avec des garanties moindres. En effet, dans ce cas, l'établissement prêteur a le droit de refuser votre demande de changement d'assurance emprunteur.

Concrètement, l'assuré doit envoyer par lettre recommandée à l'établissement bancaire et/ou à l'assureur sa demande de résiliation et le nouveau contrat d'assurance emprunteur choisi avec un devis accompagné des conditions générales du contrat.