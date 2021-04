3 atouts du livret jeune

Découvrez les atouts du livret jeune ( Crédits Pixabay wokandapix)

Le livret jeune fait partie, au même titre que le livret A, le LDDS ou le LEP, des livrets bancaires de l'épargne réglementée. Quels sont ses avantages ? Pourquoi chaque jeune aurait intérêt à en ouvrir un ? Découvrez dans cet article 3 raisons de succomber.

Un livret exempt de fiscalité et de frais

Le livret jeune est, comme son nom l'indique, un livret bancaire réservé aux jeunes, plus précisément aux résidents français âgés de 12 à 25 ans.

En tant que livret de l'épargne réglementée, il bénéficie d'une exonération fiscale totale. Par conséquent, les gains ne sont pas taxés. Son plafond se situe à 1 600 euros (hors intérêts) et toutes les opérations effectuées sur un livret jeunes sont gratuites. Ainsi, aucun frais s'applique sur l'ouverture du livret, les dépôts, les retraits, la clôture du livret, ou encore les virements.

Le livret jeune permet donc aux jeunes de se constituer une épargne à l'abri de la fiscalité. Il va même plus loin en servant d'outil d'apprentissage à la gestion d'un budget.

Un compte qui permet d'acquérir son autonomie

Le livret jeune est certes un livret bancaire mais une carte de retrait peut également lui être rattaché. Ce moyen de paiement est souvent proposé gratuitement, pourvu que les retraits aient lieu dans le réseau de distributeurs de la banque.

Attention toutefois, les cartes de retrait ne sont accessibles qu'aux 16 ans du détenteur du livret et avec l'accord du représentant légal. De plus, ce sont les parents qui peuvent fixer le plafond de retrait par période. À compter de ses 18 ans, le détenteur du livret peut user de ses économies comme il le souhaite, à condition toutefois que le solde du livret reste positif. En effet, il ne s'agit pas d'un compte courant et les découverts ne sont pas possibles. D'ailleurs, la plupart des banques imposent un solde permanent d'au moins 10 euros.

Le livret jeune offre aux jeunes la possibilité de récupérer eux-mêmes leur épargne, leur permettant de gagner en autonomie et de faire leurs preuves en termes de gestion financière avant de passer au compte courant, accessible à la majorité.

Un rendement attractif

Enfin, et surtout, le livret jeune est un incontournable de l'épargne réglementée qu'il convient de souscrire dès que l'on en a la possibilité car son rendement est hyper avantageux. Il peut varier selon les banques puisqu'il n'existe pas de taux d'intérêt fixe et imposé. Le taux d'intérêt du livret jeune ne peut cependant pas être inférieur à celui du livret A. Dans les faits, il lui est de très loin supérieur puisque le taux d'un livret jeune correspond quasi-systématiquement au double du livret A, voire encore davantage. Ainsi, début 2021, la Banque Postale propose pour son livret jeune un taux d'intérêts de 1 %, quand le CIC offre lui 1,35 % et la banque HSBC va jusqu'à 2 %.

Le rendement du livret jeune atteint donc le rendement du LEP, voire le surpasse, en faisant le livret de l'épargne réglementée le plus rémunérateur.

Attention, le taux d'intérêt du livret jeune différant selon l'établissement bancaire qui le propose, et le nombre du livret jeune étant limité à un par personne, nous vous recommandons de bien choisir l'acteur chez qui vous ouvrirez votre livret.