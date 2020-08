3 atouts du livret A qui expliquent son succès

Le livret A est sans conteste l'un des placements préférés des Français. Et la collecte de ces derniers mois, compte tenu du confinement, a été tout simplement historique. En effet, au mois d'avril, Les Français ont placé sur cette enveloppe plus de 5 milliards d'euros. Les encours du fameux livret de l'épargne réglementée avoisinent donc désormais les 450 milliards d'euros !

Pourtant, le rendement du livret d'épargne rouge laisse sérieusement à désirer : avec 0,50 % de taux d'intérêt, il est à son plancher depuis février dernier. Qu'est-ce qui peut bien pousser alors les Français à privilégier ce support d'épargne ? Découvrez 3 raisons qui expliquent le succès du livret A et ses avantages par rapport à d'autres placements à capital garanti.

Un placement simple à ouvrir et à alimenter

Le livret A est un placement de l'épargne réglementée qui peut s'ouvrir dans n'importe quel établissement bancaire avec une pièce d'identité et quelques euros (10 euros suffisent pour le dépôt d'ouverture). Dans une banque en ligne, l'opération réalisable en quelques clics n'excède pas la minute. Attention tout de même, vous ne pouvez ouvrir qu'un livret A par personne et, par conséquent, après avoir fait votre demande d'ouverture de livret auprès de votre banque, celle-ci vérifiera auprès de l'administration fiscale que vous ne détenez pas un livret A dans un autre établissement bancaire. Cette vérification est cependant relativement rapide et prends de quelques heures à quelques jours, pas plus.

Alimenter son livret A est également très simple. Quelques clics suffisent depuis l'application ou l'espace client de sa banque (y compris s'il s'agit d'une banque traditionnelle) pour transférer de l'argent de son compte courant vers son livret. Il est également possible de mettre en place un système de virement automatique pour alimenter son compte épargne tous les mois, sans même avoir à y penser.

Un capital garanti

Le livret A, comme tous les placements de l'épargne réglementée, est un placement sans risque. On dit que le capital est garanti. Cela signifie que vous retrouverez à tout moment votre épargne intacte.

Non seulement les sommes déposées seront toujours présentes mais vous bénéficiez également d'une faible rémunération de votre capital (0,5 %), ce qui n'est pas assez pour couvrir l'inflation mais il s'agit réellement de ce que vous toucherez, les sommes placées sur le livret A étant exonérées d'impôt et de prélèvements sociaux, ce qui n'est pas le cas d'autres livrets bancaires fiscalisés.

De plus, le livret A est un placement éminemment liquide. Les sommes détenues sur ce support peuvent être récupérées, en partie ou en totalité, à n'importe quel moment et de manière quasi-instantanée.

Une enveloppe en partie indexée sur l'inflation

Enfin, le livret A a un atout de poids par rapport à d'autres placements à capital garanti comme le fonds euros de l'assurance-vie : sa rémunération est en partie indexée sur l'inflation.

Cet aspect peut sembler insignifiant en ce moment car l'inflation est peu importante - elle est tombée à 0,3 % en avril - mais les injections de cash des banques centrales et l'ensemble des mesures monétaires et budgétaires destinées à lutter contre les effets de la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19 pourraient changer la donne dans les mois et années à venir.

En cas d'importante hausse de l'inflation, le rendement réel des placements pourrait s'amenuiser, voire devenir négatif. Le livret A est en partie au moins couvert par ce risque puisque l'inflation figure parmi les variables du calcul de la rémunération de ce livret. Ainsi, le taux d'intérêt du livret A augmente si les prix augmentent. Cependant, il peut exister un léger décalage pénalisant pour l'épargnant car l'inflation ne compte que pour moitié dans le calcul du taux d'intérêt du livret A, l'autre moitié dépendant du taux interbancaire EONIA. Or, ce taux est aujourd'hui négatif, obligeant le pouvoir politique à placer le niveau de rémunération au taux plancher de 0,5 %. Il faudrait donc une inflation d'au moins 1,5 % pour que le taux du livret A augmente si le taux interbancaire restait lui au même niveau. Et en cas de forte inflation, son rendement réel resterait négatif, mais plus avantageux que celui proposé par un PEL ou par les fonds euros de certains contrats d'assurance-vie.