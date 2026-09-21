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Trump et le Trésor ont confiance dans le président de la Fed, a déclaré M. Bessent à CNBC
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 14:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministre des Finances, Scott Bessent, a déclaré lundi à CNBC lors d'une interview que le président américain Donald Trump et lui-même continuaient de faire confiance au président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, après la hausse des taux décidée la semaine dernière par la banque centrale.

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