Trump choisit un ancien fonctionnaire de la Fed, Warsh, pour diriger la Fed
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 12:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu'il avait choisi l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh pour diriger la banque centrale américaine.

Banques centrales
Donald Trump
