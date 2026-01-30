Trump choisit un ancien fonctionnaire de la Fed, Warsh, pour diriger la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump a déclaré vendredi qu'il avait choisi l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh pour diriger la banque centrale américaine.