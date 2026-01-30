Trump choisit l'ancien responsable de la Fed Kevin Warsh pour diriger la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et des éléments de contexte tout au long de l'article)

Le président Donald Trump a choisi vendredi l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh pour diriger la banque centrale américaine lorsque le mandat de Jerome Powell prendra fin en mai, donnant à un critique fréquent de la Fed une chance de mettre en pratique son idée de "changement de régime" en matière de politique monétaire à un moment où le président a fait pression pour plus de contrôle sur la banque centrale.

"Je connais Kevin depuis longtemps et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera l'un des plus grands présidents de la Fed, voire le meilleur. En plus de tout le reste, c'est un 'casting central' et il ne vous laissera jamais tomber", a déclaré Donald Trump en annonçant sa dernière initiative visant à marquer de son empreinte une Fed qu'il ne cesse de critiquer pour ne pas avoir cédé à ses exigences en matière de baisse des taux d'intérêt. Le poste doit être confirmé par le Sénat américain.

La Fed a longtemps été considérée comme une force stabilisatrice sur les marchés financiers mondiaux, en grande partie en raison de son indépendance perçue vis-à-vis de la politique.

Les efforts croissants de Donald Trump pour mettre à l'épreuve cette indépendance, notamment la décision prise en janvier par le ministère de la justice d'ouvrir une enquête criminelle à l'encontre de Jerome Powell, ont ouvert la voie à un processus de confirmation difficile au Sénat pour tout successeur. Cela a également ouvert la porte à la possibilité que Jerome Powell, qui a qualifié l'enquête criminelle de prétexte pour faire pression sur la Fed afin qu'elle définisse sa politique monétaire selon les souhaits du président, choisisse de rester à la Fed même après la fin de son mandat de président, afin de préserver la Fed de toute mainmise politique.

La nomination met un terme à un processus de plusieurs mois qui a souvent ressemblé à une audition publique, puisque Kevin Warsh, le conseiller économique de la Maison Blanche Kevin Hassett et d'autres candidats de premier plan - dont le gouverneur en exercice de la Fed Christopher Waller et l'initié de Wall Street Rick Rieder - sont apparus régulièrement à la télévision pour vanter leurs compétences et exposer leurs idées sur l'économie et la politique de la Fed.