Taxe foncière 2025 : 9 communes sur 10 n'ont finalement pas augmenté leur taux

La taxe foncière a légèrement augmenté pour tous les propriétaires. (illustration) (Bru-nO / PIxabay)

La taxe foncière va subir, au minimum, une hausse de 1,7 % cette année, rapporte BFMTV . L'ensemble des propriétaires sera touché par cette augmentation, alors même que 86,3 % des communes ont fait le choix de ne pas toucher à leur taux d'imposition, selon une note de la DGFiP . Près de neuf communes sur dix vont en effet appliquer le même taux qu'en 2024, tandis que 1,1 % vont le baisser et 12,6 % l'augmenter.

Cette hausse vient d'une revalorisation automatique, calculée en fonction de l'inflation et correspondant aux « valeurs locatives cadastrales ». La valeur locative cadastrale correspond au « niveau de loyer théorique annuel que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée dans des conditions normales » , rappelle le site des impôts . Les 1,7 % d'augmentation de 2025 sont bien en deçà des 3,9 % de 2024, des 7,1 % historiques de 2023 ou des 3,4 % de 2022, précise Le Parisien .

Les petites communes ont voté la hausse

Seulement 4 386 municipalités (essentiellement des petites communes) ont fait le choix de voter une hausse du taux de la taxe foncière. Dans le détail, on retrouve 2 150 villages de moins de 500 habitants et 2 044 villages entre 500 et 3 500 habitants. Une grande partie de ces communes ont appliqué un taux autour de 1 %, mais certaines y sont allées plus fortement. À Gandrange, en Moselle, le taux est passé de 27 à 64 %. À Meurchin, dans le Pas-de-Calais, le taux a gagné 10 points, passant de 45 à 55 %. À Sochaux, dans le Doubs, ce sont quatre points supplémentaires qui ont été votés (38 à 42 %).

Aucune ville de plus de 100 000 habitants n'a voté d'augmentation. L'année pré-élections municipales ne serait pas étrangère à cette décision, selon BFMTV . Les intercommunalités (métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes...) se sont alignées sur les communes. Au niveau national, seuls 6,4 % de la population sont concernés par une hausse de la taxe foncière décidée par la commune. Le reste verra son impôt foncier 2025 augmenter de 1,7 %.