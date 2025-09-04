 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Taxe foncière 2025 : 9 communes sur 10 n'ont finalement pas augmenté leur taux
information fournie par Boursorama avec Newsgene 04/09/2025 à 14:03

La taxe foncière a légèrement augmenté pour tous les propriétaires. (illustration) (Bru-nO / PIxabay)

La taxe foncière augmentera d’au moins 1,7 % en 2025 pour l’ensemble des propriétaires, en raison de la revalorisation automatique des valeurs locatives cadastrales. Seules quelques petites communes ont voté au final une hausse supplémentaire.

La taxe foncière va subir, au minimum, une hausse de 1,7 % cette année, rapporte BFMTV . L'ensemble des propriétaires sera touché par cette augmentation, alors même que 86,3 % des communes ont fait le choix de ne pas toucher à leur taux d'imposition, selon une note de la DGFiP . Près de neuf communes sur dix vont en effet appliquer le même taux qu'en 2024, tandis que 1,1 % vont le baisser et 12,6 % l'augmenter.

Cette hausse vient d'une revalorisation automatique, calculée en fonction de l'inflation et correspondant aux « valeurs locatives cadastrales ». La valeur locative cadastrale correspond au « niveau de loyer théorique annuel que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée dans des conditions normales » , rappelle le site des impôts . Les 1,7 % d'augmentation de 2025 sont bien en deçà des 3,9 % de 2024, des 7,1 % historiques de 2023 ou des 3,4 % de 2022, précise Le Parisien .

Les petites communes ont voté la hausse

Seulement 4 386 municipalités (essentiellement des petites communes) ont fait le choix de voter une hausse du taux de la taxe foncière. Dans le détail, on retrouve 2 150 villages de moins de 500 habitants et 2 044 villages entre 500 et 3 500 habitants. Une grande partie de ces communes ont appliqué un taux autour de 1 %, mais certaines y sont allées plus fortement. À Gandrange, en Moselle, le taux est passé de 27 à 64 %. À Meurchin, dans le Pas-de-Calais, le taux a gagné 10 points, passant de 45 à 55 %. À Sochaux, dans le Doubs, ce sont quatre points supplémentaires qui ont été votés (38 à 42 %).

Aucune ville de plus de 100 000 habitants n'a voté d'augmentation. L'année pré-élections municipales ne serait pas étrangère à cette décision, selon BFMTV . Les intercommunalités (métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes...) se sont alignées sur les communes. Au niveau national, seuls 6,4 % de la population sont concernés par une hausse de la taxe foncière décidée par la commune. Le reste verra son impôt foncier 2025 augmenter de 1,7 %.

L'offre BoursoBank