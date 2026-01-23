 Aller au contenu principal
Surtaxe: vers une double peine pour les entreprises européennes exportatrices?

23/01/2026
« Surtaxe » est le mot qui inquiète les entreprises européennes cette semaine. D’un côté, le projet de Budget 2026 actuellement en discussion prévoit la prolongation de la surtaxe exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, instaurée en 2025. De l’autre, le président américain Donald Trump menace de nouvelles surtaxes douanières visant les pays s’opposant à ses ambitions stratégiques au Groenland, dont la France. Une double pression fiscale et commerciale qui interroge les investisseurs sur l’exposition des valeurs cotées.
