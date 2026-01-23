Surtaxe: vers une double peine pour les entreprises européennes exportatrices?
A lire aussi
-
Si vous avez touché moins que ce montant de revenus en 2025, vous ne serez pas imposable cette année
En 2026, de nouvelles tranches d'imposition vont être appliquées. Pour ne pas être imposables, les contribuables ne devront pas avoir touché plus de 11 600 euros de revenus l'année dernière. Sébastien Lecornu a eu recours, mardi 21 janvier, au 49-3 pour faire adopter ... Lire la suite
-
Taxe Gafam : le Conseil constitutionnel consacre un régime fiscal spécifique pour les plateformes numériques
Le 12 septembre 2025, le Conseil constitutionnel français approuve une taxe sur les services numériques (TSN). Il assume l'existence d'un régime fiscal distinct applicable aux grandes plateformes numériques, sans rupture d'égalité devant l'impôt. Une révolution ... Lire la suite
-
Crédits d'impôt, taux réduits de TVA, exonérations … ces dispositifs allègent nos impôts, mais à quel prix ? Selon une étude du site Fipeco, cela coûterait 1.500 euros par an et par ménage. Les dépenses fiscales correspondent à des règles dérogatoires qui permettent ... Lire la suite
-
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a engagé mardi la responsabilité de son gouvernement via l'article 49.3 de la Constitution sur la partie "recettes" du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, s'exposant à deux motions de censure. "Le gouvernement engage ... Lire la suite
Pages les plus populaires
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur euro / livre sterling
- Convertisseur franc suisse / euro
- Convertisseur euro / franc suisse
- Convertisseur euro / dinar
- Convertisseur euro / dirham
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer