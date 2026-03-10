 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Prescription fiscale : quels sont les délais ?

information fournie par Boursorama avec LabSense 10/03/2026 à 08:30
Quand on vous parle de 3/6/9, vous pensez sans doute au bail locatif. Mais connaissez-vous le “3/6/10” version fiscale ? Ce trio de chiffres correspond aux délais pendant lesquels l’administration peut remonter le temps pour vérifier, rectifier… ou rattraper un contribuable un brin trop confiant. Trois ans, six ans, parfois dix : la prescription fiscale répond à des règles précises mais souvent méconnues. Petit tour d’horizon de ces échéances qui peuvent autant rassurer que faire frissonner.

Prescription fiscale : quels sont les délais ? / iStock.com - Gam1983

Prescription fiscale : quels sont les délais ? / iStock.com - Gam1983

Prescription fiscale, quésaco ?

Derrière ce terme, se cache le compte à rebours au-delà duquel l’administration ne peut plus venir fouiller dans vos déclarations, réclamer un impôt oublié, ou rectifier une erreur passée. Une sorte de date de péremption du droit de reprise du fisc, prévue noir sur blanc dans le Livre des procédures fiscales. Une fois le délai expiré, l’administration perd définitivement son droit de reprise pour la période concernée : elle ne peut plus réclamer d’impôt supplémentaire ni rectifier la déclaration. Pour le contribuable, cela signifie une sécurité juridique renforcée et la possibilité de réduire la conservation de certains documents fiscaux à la durée strictement nécessaire.

Un cadre général de trois ans

En France, le délai de prescription fiscale de droit commun est de trois ans. Ce délai s’applique à la plupart des impôts, notamment ceux sur le revenu, et les sociétés, ou encore la TVA. Concrètement, l’administration peut rectifier une situation jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Pour une imposition de l’année N, le fisc peut donc intervenir jusqu’au 31 décembre N+3. Ce délai permet de corriger les omissions, inexactitudes ou insuffisances constatées lors de l’établissement ou du paiement de l’impôt, tout en assurant une sécurité juridique raisonnable pour les contribuables. Ce délai de trois ans constitue la règle, mais il peut être modulé selon la nature de l’impôt ou la situation du contribuable. Certaines taxes ou contributions obéissent à des délais spécifiques, tandis que des circonstances particulières peuvent conduire à un allongement du droit de reprise.

Six ou dix ans... Dans quels cas ?

Un délai de six ans peut s’appliquer lorsque l’administration découvre une activité occulte ou des revenus non déclarés. Ce délai renforcé vise à permettre au fisc de reconstituer des situations complexes ou dissimulées, qui nécessitent des investigations plus longues. Le délai peut être porté à dix ans dans des situations encore plus sensibles, notamment en cas de détention de comptes bancaires ou d’avoirs à l’étranger non déclarés. L’objectif est de lutter contre la fraude internationale et les mécanismes d’évasion fiscale, qui exigent souvent des échanges d’informations entre administrations étrangères et des procédures plus lourdes.

Interruption de la prescription

Tant que l’administration ne bouge pas, le délai avance. Mais, attention, au moindre signe de vie, il se rallonge automatiquement ! Si le fisc vous envoie une proposition de rectification, une demande d’éclaircissements ou déclenche un contrôle, le compteur repart à zéro. Ce n’est qu’une fois le délai final écoulé - sans nouvelle relance - que l’épée de Damoclès disparait pour de bon.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.
0 commentaire
Signaler le commentaire Fermer
A lire aussi
  • Que risquez-vous en cas de travaux non déclarés ? ( Crédits photo: © jelena - stock.adobe.com)
    Travaux non-déclarés : quels sont les risques pris par le propriétaire du bien immobilier ?
    information fournie par Moneyvox 09.03.2026 08:00 

    Construction d'une véranda, changement des menuiseries, transformation d'un garage en chambre… de nombreux travaux doivent être déclarés. À défaut, le propriétaire s'expose à de lourdes sanctions. Vous voulez aménager un grenier, transformer un garage en studio, ... Lire la suite

  • La Tour Eiffel, les toits de la ville et les cheminées lors d'une journée nuageuse à Paris
    Fitch maintient la note de la France inchangée à A+
    information fournie par Reuters 07.03.2026 00:42 

    L'agence ‌de notation financière Fitch annonce vendredi ​maintenir à A+ la note de la France, qu'elle avait abaissée ​le 12 septembre dernier en raison de ​la flambée de la ⁠dette publique. Le Premier ministre Sébastien ‌Lecornu est parvenu à faire adopter début ... Lire la suite

  • En janvier 2026, 19,2 milliards d'euros ont été déposés sur les assurances-vie, ce qui porte l'encours total à 2 119 milliards d'euros pour environ 20 millions de souscripteurs. (Geralt / Pixabay)
    Assurance-vie : quel avantage fiscal s’applique après huit ans de détention ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 05.03.2026 15:27 

    Portée par la baisse du taux du Livret A et par des rendements en hausse sur les fonds en euros, l'assurance-vie a enregistré une collecte nette record de 6,2 milliards d’euros en janvier 2026. L’un des avantages de l'assurance-vie qu'il est fondamental de connaître ... Lire la suite

  • (Crédits: Adobe Stock)
    Impôts : les retraités conservent finalement leurs avantages
    information fournie par Tout sur mes finances  02.03.2026 15:08 

    Annoncée puis redoutée, la réforme des abattements fiscaux sur les pensions de retraite n'aura pas lieu. Le budget 2026 préserve l'existant et revalorise même certains seuils, au grand soulagement des retraités. Si vous êtes retraité(e), vous pouvez souffler. Contrairement ... Lire la suite

Pages les plus populaires
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham
L'offre BoursoBank pour optimiser vos impôts