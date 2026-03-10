information fournie par Boursorama avec LabSense • 10/03/2026 à 08:30

Prescription fiscale : quels sont les délais ? / iStock.com - Gam1983

Prescription fiscale, quésaco ?

Derrière ce terme, se cache le compte à rebours au-delà duquel l’administration ne peut plus venir fouiller dans vos déclarations, réclamer un impôt oublié, ou rectifier une erreur passée. Une sorte de date de péremption du droit de reprise du fisc, prévue noir sur blanc dans le Livre des procédures fiscales. Une fois le délai expiré, l’administration perd définitivement son droit de reprise pour la période concernée : elle ne peut plus réclamer d’impôt supplémentaire ni rectifier la déclaration. Pour le contribuable, cela signifie une sécurité juridique renforcée et la possibilité de réduire la conservation de certains documents fiscaux à la durée strictement nécessaire.

Un cadre général de trois ans

En France, le délai de prescription fiscale de droit commun est de trois ans. Ce délai s’applique à la plupart des impôts, notamment ceux sur le revenu, et les sociétés, ou encore la TVA. Concrètement, l’administration peut rectifier une situation jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Pour une imposition de l’année N, le fisc peut donc intervenir jusqu’au 31 décembre N+3. Ce délai permet de corriger les omissions, inexactitudes ou insuffisances constatées lors de l’établissement ou du paiement de l’impôt, tout en assurant une sécurité juridique raisonnable pour les contribuables. Ce délai de trois ans constitue la règle, mais il peut être modulé selon la nature de l’impôt ou la situation du contribuable. Certaines taxes ou contributions obéissent à des délais spécifiques, tandis que des circonstances particulières peuvent conduire à un allongement du droit de reprise.

Six ou dix ans... Dans quels cas ?

Un délai de six ans peut s’appliquer lorsque l’administration découvre une activité occulte ou des revenus non déclarés. Ce délai renforcé vise à permettre au fisc de reconstituer des situations complexes ou dissimulées, qui nécessitent des investigations plus longues. Le délai peut être porté à dix ans dans des situations encore plus sensibles, notamment en cas de détention de comptes bancaires ou d’avoirs à l’étranger non déclarés. L’objectif est de lutter contre la fraude internationale et les mécanismes d’évasion fiscale, qui exigent souvent des échanges d’informations entre administrations étrangères et des procédures plus lourdes.

Interruption de la prescription

Tant que l’administration ne bouge pas, le délai avance. Mais, attention, au moindre signe de vie, il se rallonge automatiquement ! Si le fisc vous envoie une proposition de rectification, une demande d’éclaircissements ou déclenche un contrôle, le compteur repart à zéro. Ce n’est qu’une fois le délai final écoulé - sans nouvelle relance - que l’épée de Damoclès disparait pour de bon.