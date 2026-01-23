 Aller au contenu principal
Si vous avez touché moins que ce montant de revenus en 2025, vous ne serez pas imposable cette année

information fournie par Boursorama avec Newsgene 23/01/2026 à 14:54

Un rehaussement de 0,9 % du barème de l'impôt a été décidé. (Loufre / Pixabay)

En 2026, de nouvelles tranches d'imposition vont être appliquées. Pour ne pas être imposables, les contribuables ne devront pas avoir touché plus de 11 600 euros de revenus l'année dernière.

Sébastien Lecornu a eu recours, mardi 21 janvier, au 49-3 pour faire adopter sans vote auprès des députés la première partie du projet de loi de finances pour 2026. Afin d'éviter la censure du parti socialiste, le Premier ministre a consenti à un dégel du barème de l'impôt sur le revenu 2026, indique le site LégiFiscal .

En effet, le projet initial de loi de financier pour 2026 prévoyant que les tranches d'imposition n'évoluent pas par rapport à 2025. Cela aurait eu des conséquences pour quelque 200 000 contribuables, qui seraient alors devenus imposables. Finalement, c'est un rehaussement de 0,9 % du barème qui a été décidé. Un taux calé sur l'inflation annuelle 2025.

Pas plus de 11 600 euros annuels pour être non imposable

Ainsi, le nouveau plafond de revenus annuels à ne pas dépasser pour ne pas être imposable sera cette année à 11 600 euros, contre 11 497 euros en 2025. Cela correspond à une part de quotient familial. Une personne seule gagnant entre 11 601 à 29 579 euros sera imposée à hauteur de 11 %. Pour des revenus compris entre 29 580 et 84 577 euros, le taux d'imposition s'élèvera à 30 %, puis à 41 % pour les revenus de 84 579 à 181 917 euros. Enfin, la dernière tranche concerne les revenus de plus de 181 917 euros. Le taux d'imposition sera alors de 45 %.

Le calcul de l'impôt sur le revenu repose sur le quotient familial. Ce dernier désigne le nombre de parts affectées à chaque foyer fiscal. « Ainsi, pour le calcul du quotient familial qui sert à déterminer le montant de l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale divise le montant de votre revenu imposable par votre nombre de parts de quotient familial » , précise le ministère de l'Économie .

