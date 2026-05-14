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Selon M. Bessent, les États-Unis pourraient encore enregistrer des chiffres d'inflation « élevés », mais la désinflation reprendra
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré jeudi que les États-Unis pourraient enregistrer un ou deux chiffres « élevés » de l'inflation avant que la désinflation ne reprenne, et que le nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, gardera l'esprit ouvert quant à l'inflation à mesure que les prix de l'énergie baisseront.

M. Bessent a déclaré à CNBC lors d'une interview préenregistrée depuis Pékin que les marchés pétroliers anticipaient déjà une baisse des prix dans quelques mois et une réouverture du détroit d'Ormuz.

Il a ajouté que M. Warsh, dont la nomination a été confirmée mercredi par le Sénat américain, « sera en très bonne position, car nous pourrions enregistrer une ou deux, voire plusieurs données d’inflation élevées, mais je pense ensuite que nous assisterons à une désinflation substantielle ».

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