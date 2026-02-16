 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Perquisitions dans le cadre de l'enquête visant Jack et Caroline Lang annonce le Parquet national financier
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 12:36

Jack Lang, ex président de l'Institut du Monde Arabe, arrive avant de visiter l'exposition "Trésors sauvés de Gaza", à Paris.

Jack Lang, ex président de l'Institut du Monde Arabe, arrive avant de visiter l'exposition "Trésors sauvés de Gaza", à Paris.

Des ‌perquisitions étaient en cours lundi dans le cadre ​de l'enquête préliminaire du chef de blanchiment de fraude fiscale aggravée visant Jack Lang et ​Caroline Lang, en lien avec les "Epstein Files", a annoncé le ​Parquet national financier (PNF).

Les enquêteurs ⁠de l'Office national anti-fraude mènent notamment une ‌perquisition à l'Institut du Monde Arabe à Paris, dont Jack Lang était président ​jusqu'à sa ‌démission il y a un peu ⁠plus d'une semaine après la révélation de ses liens financiers passés avec l'homme d'affaires et ⁠délinquant sexuel américain ‌Jeffrey Epstein.

Le PNF a ouvert le ⁠6 février une enquête préliminaire pour des ‌soupçons de blanchiment de fraude fiscale ⁠aggravée portant notamment sur une société ⁠offshore basée ‌aux îles Vierges américaines créée par Jeffrey Epstein ​au profit de ‌Caroline Lang en 2016.

"Cette enquête fait suite à la récente publication ​par le Department of Justice américain de près de 3 millions de documents ⁠et archives relatifs aux procédures judiciaires et investigations visant Jeffrey Epstein, dits 'Epstein files', ainsi qu'aux révélations journalistiques qui s'en sont suivies en France", rappelle le parquet.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité ​par Sophie Louet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank pour optimiser vos impôts