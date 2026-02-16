Perquisitions dans le cadre de l'enquête visant Jack et Caroline Lang annonce le Parquet national financier

Jack Lang, ex président de l'Institut du Monde Arabe, arrive avant de visiter l'exposition "Trésors sauvés de Gaza", à Paris.

Des ‌perquisitions étaient en cours lundi dans le cadre ​de l'enquête préliminaire du chef de blanchiment de fraude fiscale aggravée visant Jack Lang et ​Caroline Lang, en lien avec les "Epstein Files", a annoncé le ​Parquet national financier (PNF).

Les enquêteurs ⁠de l'Office national anti-fraude mènent notamment une ‌perquisition à l'Institut du Monde Arabe à Paris, dont Jack Lang était président ​jusqu'à sa ‌démission il y a un peu ⁠plus d'une semaine après la révélation de ses liens financiers passés avec l'homme d'affaires et ⁠délinquant sexuel américain ‌Jeffrey Epstein.

Le PNF a ouvert le ⁠6 février une enquête préliminaire pour des ‌soupçons de blanchiment de fraude fiscale ⁠aggravée portant notamment sur une société ⁠offshore basée ‌aux îles Vierges américaines créée par Jeffrey Epstein ​au profit de ‌Caroline Lang en 2016.

"Cette enquête fait suite à la récente publication ​par le Department of Justice américain de près de 3 millions de documents ⁠et archives relatifs aux procédures judiciaires et investigations visant Jeffrey Epstein, dits 'Epstein files', ainsi qu'aux révélations journalistiques qui s'en sont suivies en France", rappelle le parquet.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité ​par Sophie Louet)