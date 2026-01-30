Le président du Comité sénatorial des banques des États-Unis souhaite un processus de confirmation « opportun » pour le choix de Trump à la Fed

Le président du Comité sénatorial des banques, Tim Scott, a déclaré vendredi qu'il attendait avec impatience un "processus de confirmation réfléchi et opportun" pour Kevin Warsh, le choix du président Donald Trump pour diriger la Réserve fédérale américaine.

"L'indépendance de la Réserve fédérale reste primordiale, et je suis convaincu que Kevin travaillera à instiller la confiance et la crédibilité dans la politique monétaire de la Fed", a déclaré Scott dans un communiqué.