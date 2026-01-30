 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président du Comité sénatorial des banques des États-Unis souhaite un processus de confirmation « opportun » pour le choix de Trump à la Fed
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président du Comité sénatorial des banques, Tim Scott, a déclaré vendredi qu'il attendait avec impatience un "processus de confirmation réfléchi et opportun" pour Kevin Warsh, le choix du président Donald Trump pour diriger la Réserve fédérale américaine.

"L'indépendance de la Réserve fédérale reste primordiale, et je suis convaincu que Kevin travaillera à instiller la confiance et la crédibilité dans la politique monétaire de la Fed", a déclaré Scott dans un communiqué.

Banques centrales
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur euro / franc suisse
  • Convertisseur euro / dinar
  • Convertisseur euro / dirham

L'offre BoursoBank pour optimiser vos impôts