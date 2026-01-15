La Maison-Blanche annonce que Donald Trump choisira le président de la Fed dans les semaines à venir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président Donald Trump décidera de son candidat à la présidence de la Réserve fédérale américaine dans les deux prochaines semaines, a déclaré jeudi à la presse la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, précisant qu'il y avait quelques personnes qu'il aimait bien pour le poste.
