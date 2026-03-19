L'Italie va consacrer €417 mlns à la réduction des droits d'accise sur les carburants, selon un décret

Les automobilistes font la queue devant une station-service à Catane
L'Italie a débloqué quelque 417,4 millions d'euros pour réduire les droits d'accise sur les carburants jusqu'au 7 avril, selon un décret approuvé mercredi soir par le Conseil des ministres, alors que Rome s'efforce de trouver des moyens d'aider les familles et les entreprises à faire face à la hausse des coûts énergétiques.
Publié au Journal officiel, ce décret ramène les droits d'accise sur l'essence et le diesel de 672,90 euros à 472,90 euros pour 1.000 litres.
Le gouvernement prévoit de couvrir le coût de cette réduction des droits d'accise par des coupes budgétaires, ajoute le décret.
Les analystes et les opposants politiques de Giorgia Meloni ont critiqué la présidente du Conseil italien, affirmant que cette mesure était motivée par la nécessité de rallier des soutiens avant un référendum crucial, prévu la semaine prochaine, sur un projet gouvernemental très controversé visant à réformer le système judiciaire.
"Un coup politique payé par les contribuables. Rien d’autre", a écrit Wolfango Piccoli, du cabinet de conseil en risques politiques Teneo, basé à Londres, sur X.
Par ailleurs, en France, la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon, a dit qu'il n'est pour l'heure pas question de réduire les taxes pesant sur le pétrole ou sur le gaz.
"Le scénario d'une baisse des taxes n'est pas envisagé à l'heure où on se parle, en revanche, on entend les difficultés", a-t-elle affirmé.
(Giuseppe Fonte, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)
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