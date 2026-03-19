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L'Italie va consacrer €417 mlns à la réduction des droits d'accise sur les carburants, selon un décret
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 13:23

Les automobilistes font la queue devant une station-service à Catane

Les automobilistes font la queue devant une station-service à Catane

L'Italie a débloqué ‌quelque 417,4 millions d'euros pour réduire les droits d'accise ​sur les carburants jusqu'au 7 avril, selon un décret approuvé mercredi soir par le Conseil des ministres, alors que Rome s'efforce ​de trouver des moyens d'aider les familles et les entreprises à faire ​face à la hausse des coûts ⁠énergétiques.

Publié au Journal officiel, ce décret ramène les droits ‌d'accise sur l'essence et le diesel de 672,90 euros à 472,90 euros pour 1.000 litres.

Le gouvernement ​prévoit de couvrir ‌le coût de cette réduction des droits d'accise ⁠par des coupes budgétaires, ajoute le décret.

Les analystes et les opposants politiques de Giorgia Meloni ont critiqué la présidente du ⁠Conseil italien, ‌affirmant que cette mesure était motivée par la ⁠nécessité de rallier des soutiens avant un référendum crucial, prévu ‌la semaine prochaine, sur un projet gouvernemental très ⁠controversé visant à réformer le système judiciaire.

"Un coup ⁠politique payé ‌par les contribuables. Rien d’autre", a écrit Wolfango Piccoli, du cabinet ​de conseil en risques ‌politiques Teneo, basé à Londres, sur X.

Par ailleurs, en France, la porte-parole du ​gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon, a dit qu'il n'est pour l'heure pas question de réduire ⁠les taxes pesant sur le pétrole ou sur le gaz.

"Le scénario d'une baisse des taxes n'est pas envisagé à l'heure où on se parle, en revanche, on entend les difficultés", a-t-elle affirmé.

(Giuseppe Fonte, Mara Vîlcu pour la version française, édité ​par Augustin Turpin)

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1 commentaire
  • 14:15

    Effectivement le prochain référendum est mal engagé pour Meloni. Et si elle perd ce référendum « mineur », elle ne se lancera pas dans le second, beaucoup plus important car il concerne le fonctionnement des institutions.

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