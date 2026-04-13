L'Allemagne va baisser temporairement la taxe sur le diesel et l'essence

Conférence de presse à l'issue d'une réunion du conseil de la coalition gouvernementale, à Berlin
La coalition au pouvoir en Allemagne a annoncé lundi une réduction de la taxe sur le diesel et l'essence pour une période de deux mois afin d'alléger la facture énergétique des consommateurs et des entreprises qui a grimpé dans le sillage de la flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre au Moyen-Orient.
La taxe sera réduite d'environ 0,17 euro par litre, selon un communiqué conjoint du parti conservateur CDU et de son partenaire de coalition de centre-gauche, le SPD - soit une aide de l'ordre de 1,6 milliard d'euros.
La guerre en Iran a contraint plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, à prendre des mesures pour atténuer la hausse des prix du carburant. En France, le gouvernement s'est pour l'heure refusé à toute mesure généralisée, préférant des aides ciblées à certains secteurs les plus impactés.
S'exprimant lors d'une conférence de presse lundi, le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que la coalition gouvernementale faisait tout son possible pour faire face aux difficultés provoquées par la guerre en Iran.
Les partenaires de la coalition ont également convenu d'autoriser les entreprises à verser une prime d'aide de 1.000 euros par salarié, exonérée de charges et de cotisations sociales.
(Reportage Andreas Rinke, rédigé par Friederike Heine, Thomas Seythal et Ludwig Burger, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)
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