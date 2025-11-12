 Aller au contenu principal
Inquiets de voir leurs impôts flamber, les Français fortunés se tournent vers des conseillers patrimoniaux débordés
information fournie par Boursorama avec Newsgene 12/11/2025 à 10:56

Les conseillers en gestion de patrimoine sont massivement sollicités par des clients inquiets. (illustration) (Aymanjed / Pixabay )

Les débats houleux autour du Budget 2026 affolent les Français. Les plus fortunés d'entre eux ne font pas exception. Inquiets de voir leurs impôts flamber l'an prochain, ils sollicitent massivement les conseillers en gestion de patrimoine.

Certains d'entre eux envisageraient déjà de quitter la France. Les débats autour du budget 2026 et l'instabilité politique inquiète les Français les plus fortunés. Les conseillers en gestion de patrimoine contactés par BFM Business sont unanimes : ils sont actuellement débordés par les sollicitations de clients qui redoutent une flambée des impôts.

« On voit passer beaucoup de donations »

« Nos ingénieurs patrimoniaux font des notes quasi quotidiennes, qui sont aussitôt transmises aux conseillers » , indique une grande banque française à la chaîne spécialisée. Taxation des holdings, impôt sur la fortune improductive, révision du pacte Dutreil, hausse de la CSG : les sujets d'inquiétude sont nombreux alors que le gouvernement doit absolument réduire un déficit public abyssal.

Certains Français possédant un patrimoine important accélèrent leurs opérations en cours pour tenter de les boucler avant la fin de l'année et l'entrée en vigueur des nouvelles mesures. « On voit passer beaucoup de donations » , assure par exemple un conseiller interrogé par BFM Business .

Des professionnels confient aussi que la moitié de leurs clients au moins évoquent avec eux l'hypothèse d'une expatriation. Certains auraient déjà sauté le pas.

Crise de gouvernement
    Pas sûr. Vrai si l assemblée se met d accord sur le budget, sinon...

