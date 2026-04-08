information fournie par Boursorama avec LabSense • 08/04/2026 à 08:30

Impots.gouv.fr : quelles démarches effectuer depuis votre espace « Finances publiques » ? / iStock.com - Liubomyr Vorona

Espace « Finances publiques » : votre « tableau de bord »

Votre espace personnel « Finances publiques » vous permet d’accéder à de multiples services. Lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur la page « Tableau de bord » où sont affichés vos événements (avis de taxes foncières 2025, avis d’impôts 2025 sur les revenus 2024…). On trouve également l’onglet « Payer en ligne mes impôts » en gras et noir sur fond jaune. Votre taux actuel de prélèvement à la source (PAS) est aussi indiqué ainsi que celui de votre conjoint ou conjointe le cas échéant. Si besoin, vous pouvez cliquer sur l’onglet « Gérer mon prélèvement à la source ». Vos acomptes mensuels pour le PAS sont également indiqués et vous pouvez les gérer en cliquant sur l’onglet dédié. Vous n’avez pas opté pour le prélèvement automatique pour la taxe foncière, par exemple ? Cette page vous permet d’accéder aux options de paiement. Vous pouvez aussi accéder aux paiements en ligne de certaines factures locales (cantine, garderie…) et autres amendes, consulter vos biens immobiliers, effectuer vos démarches déclaratives en ligne, accéder à divers documents ou encore prendre contact et rendez-vous avec votre centre. Il vous est enfin possible de cliquer sur « Autres services ». Mais de quels services s’agit-il ?

Autres services : de quoi s’agit-il ?

En cliquant sur l’onglet « Autres services », vous pouvez accéder à divers services utiles : Rechercher des transactions immobilières pour vous aider à estimer votre bien ; Acheter des timbres fiscaux en ligne ; Accéder à divers simulateurs (frais kilométriques, impôt sur le revenu…) ; Accéder au fichier FICOBA (Fichier des Comptes Bancaires) afin d’obtenir la liste de vos comptes bancaires ; Demander un rescrit (interprétation d’une situation au regard d’un texte fiscal) ; Effectuer une démarche sur le portail des successions vacantes.

La messagerie sécurisée

Tout en haut à droite de votre espace personnel, au-dessus de votre nom et de votre numéro fiscal (sans oublier la date et l’heure de votre dernière connexion), vous trouverez cinq autres onglets : « Recherche », « Messagerie sécurisée », « Mon profil », « Contact & RDV » et « Déconnexion ». Vous avez sûrement reçu un ou plusieurs messages de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) faisant la promotion de la messagerie sécurisée. Cette dernière est accessible 24 h/24 et 7 j/7 et des formulaires pour rédiger vos demandes vous sont proposés. Elle vous permet de : déposer une demande : poser une question générale, partager une information utile sur votre situation… ; recevoir un accusé de réception après l’envoi d’une demande ; suivre l’avancement de vos requêtes ; consulter l’historique de ces dernières. Dès que vous recevez un message sur votre messagerie sécurisée, une alerte vous est envoyée à l’adresse e-mail que vous avez renseignée. La DGFIP précise que « les réponses qui vous sont apportées sont historisées et sécurisées. Elles sont opposables à l’administration. Ce système garantit votre sécurité juridique ». Si vous souhaitez adhérer à la messagerie sécurisée, sachez que son activation nécessite généralement un délai d’un jour.