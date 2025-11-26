GB-Principales mesures du budget de Rachel Reeves (actualisé)

La chancelière britannique de l'Échiquier, Rachel Reeves, a présenté mercredi son budget au Parlement prévoyant à nouveau des hausses d'impôts, alors que le gouvernement, confronté à une conjoncture économique morose, est sous pression des marchés financiers.

L'Office for Budget Responsibility (OBR), l'agence gouvernementale en charge du budget, a dévoilé par erreur sur son site internet les grandes lignes du budget de Rachel Reeves avant son discours au Parlement. L'agence s'est par la suite excusée, évoquant une erreur technique.

Voici les principales mesures annoncées :

GEL DU SEUIL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

La Grande-Bretagne va geler pour trois ans les seuils de paiement de l'impôt à partir de 2028. Cette mesure devrait rapporter 7,6 milliards de livres en 2029/30.

NOUVEL IMPÔT SUR LES LOGEMENTS DE LUXE

Une surtaxe sur la taxe d'habitation concernant les biens immobiliers d'une valeur supérieure à deux millions de livres va être instaurée à partir de 2028.

Cette surtaxe annuelle s'élèvera à 2.500 livres pour les propriétés d'une valeur supérieure à deux millions de livres et à 7.500 livres pour celles d'une valeur supérieure à 5 millions de livres sterling.

Elle sera perçue en même temps que la taxe d'habitation et devrait rapporter plus de 400 millions de livres d'ici 2031. Elle concernera moins de 1% des propriétés les plus chères.

GEL DES TAXES SUR LES CARBURANTS

La Grande-Bretagne va maintenir le gel du niveau des taxes sur les carburants. Ce gel est maintenu depuis 2011 par les gouvernements britanniques successifs, qui redoutent un mouvement de protestation populaire. Cette taxe est une source importante de revenus puisqu'elle rapporte environ 25 milliards de livres par an.

PLAFOND DE DEUX ENFANTS POUR LES AIDES SOCIALES

Le plafond de deux enfants pour les aides sociales sera supprimé à partir du mois d'avril, a déclaré Rachel Reeves. Le plafond de deux enfants pour les aides sociales, introduit par le gouvernement conservateur en 2017, signifie que de nombreuses familles à faibles revenus ne reçoivent plus d'allocations lorsqu'elles ont un troisième enfant ou des enfants ultérieurs.

L'OBR a déclaré que la suppression de ce plafond coûterait environ 3 milliards de livres sterling en 2029-2030.

NOUVELLE TAXE SUR LES VOITURES ÉLECTRIQUES

Une nouvelle taxe basée sur le kilométrage pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables entrera en vigueur en avril 2028, une mesure qui devrait rapporter 1,4 milliard de livres.

Cette nouvelle taxe est destinée à compenser en partie la perte de recettes fiscales sur le carburant d'ici 2050 liée à la transition vers les véhicules électriques.

La taxe kilométrique pour les véhicules électriques sera de 3 pence par mile et celle pour les voitures hybrides rechargeables de 1,5 pence par mile, a précisé Rachel Reeves.

TAUX D'IMPOSITION DES DIVIDENDES

Le gouvernement va augmenter les taux d'imposition sur les dividendes de deux points de pourcentage, a annoncé Rachel Reeves. À partir d'avril prochain, le taux d'imposition des dividendes passera à 10,75% pour le taux d'imposition de base et à 35,75% pour les taux d'imposition plus élevés, selon l'OBR.

TAXE FONCIÈRE COMMERCIALE

Rachel Reeves a déclaré que les modifications apportées à la taxe foncière commerciale, ou taxe professionnelle, augmenteront les taux pour les propriétés de grande valeur, tout en réduisant de manière permanente les taux d'imposition pour plus de 750.000 propriétés commerciales, hôtelières et de loisirs.

Ces réductions seront financées par des taux plus élevés sur les propriétés évaluées à 500.000 livres ou plus, y compris les entrepôts utilisés par les géants du commerce en ligne.

JEUX D'ARGENT ET ALCOOL

Le gouvernement prévoit une hausse des taxes sur les jeux d'argent dans le pays, ce qui devrait rapporter au gouvernement environ 1,1 milliard de livres d'ici à 2029-30.

Rachel Reeves a également déclaré qu'elle augmenterait les taxes sur l'alcool en ligne avec l'évolution de l'inflation.

PROGRAMME "MOTABILITY"

Le programme "Motability", qui permet aux personnes handicapées de louer des voitures grâce à des fonds publics, sera réformé afin de réduire ce que Rachel Reeves a qualifié de "généreuses" subventions des contribuables.

