Travaux à domicile : cette erreur fiscale peut vous coûter cher si vous ne déclarez pas ces aménagements

Ne négligez pas la déclaration de vos travaux à domicile ! Agrandissements, transformations ou aménagements doivent être signalés aux impôts pour éviter de lourdes pénalités financières.

Vous avez récemment agrandi votre maison, installé une piscine ou transformé votre garage en pièce à vivre ? Félicitations ! Mais attention : ne pas déclarer ces travaux aux impôts peut vous coûter cher. L’ administration fiscal e veille à ce que tous les aménagements soient signalés et des pénalités peuvent être appliquées en cas d’oubli. Voici ce que vous devez savoir pour éviter de mauvaises surprises et respecter la législation en vigueur.

Faut-il déclarer des travaux à domicile ?

Certains aménagements modifient la valeur de votre bien immobilier , ce qui impacte le calcul des impôts locaux comme la taxe foncière et la taxe d’habitation. Leur déclaration est donc exigée par l’administration fiscale. Les travaux concernés incluent les constructions, agrandissements, transformations et autres aménagements qui augmentent la surface habitable, révèle Capital . Il faut les déclarer pour éviter des sanctions fiscales .

Quels travaux doivent être déclarés ?

Les projets d’aménagement suivants doivent être signalés aux impôts :

Les nouvelles constructions et reconstructions

Si vous construisez une maison neuve ou reconstruisez un bâtiment après démolition.

Les extensions et agrandissements

Ajout d’une véranda, d’une terrasse qui a une nouvelle taxe, surélévation ou encore construction d’un garage : ces modifications augmentent la surface habitable.

L’installation d’une piscine

Une piscine enterrée ou hors-sol de plus de 10 m² impacte la valeur cadastrale de votre bien et entraîne des taxes spécifiques.

La transformation d’un garage en pièce de vie

Changer l’affectation d’un garage pour le transformer en chambre ou en bureau modifie l’usage du bien.

Les dépendances et abris de jardin

Une taxe abri de jardin fort déplaisante existe dès le moment où l’abri de jardin fait plus de 5 m². Même une petite construction isolée doit être déclarée.

Les démolitions et modifications structurelles

Si vous abattez un mur porteur, fusionnez deux appartements ou divisez un logement, ces changements doivent être notifiés au fisc.

Comment justifier des travaux ?

Lorsque vous entamez un tel projet, vous avez un délai de 90 jours après la fin des travaux pour en informer l’ administration fiscale . Pour cela, il faut remplir le formulaire H1 (maisons individuelles) ou H2 (appartements), faire la déclaration en ligne via le service Gérer mes biens immobiliers sur impots.gouv.fr. Sinon, vous pouvez envoyer un courrier au centre des impôts fonciers de votre secteur.

Quels travaux de bricolage peut-on déduire des impôts ?

Quels sont les risques en cas d’oubli ?

Si vous ne respectez pas cette obligation de déclaration, voici ce que vous encourez :

Un redressement fiscal : l’administration fiscale peut recalculer vos impôts avec effet rétroactif sur plusieurs années,

: l’administration fiscale peut recalculer vos impôts avec effet rétroactif sur plusieurs années, Des pénalités et majorations : jusqu’à 40 % de majoration pour mauvaise foi,

Une amende de 150 € pour non-déclaration des impôts locaux.

De plus, sachez que le fisc utilise de plus en plus les vues aériennes et l’intelligence artificielle pour repérer les aménagements non déclarés notamment pour les piscines non déclarées et les extensions.

Nos conseils pour éviter les ennuis

Pour échapper aux sanctions fiscales, il vous faut anticiper. Comment ? En vérifiant si vos travaux nécessitent une déclaration avant de les commencer et en vous renseignant sur les exonérations . En effet, certains travaux tels que l’installation d’équipements écologiques peuvent donner droit à des allègements fiscaux même temporaires. Servez-vous des outils en ligne pour faciliter vos démarches et soyez proactif en déclarant spontanément sans attendre de contrôle fiscal .