France/Budget-Faure confirme que le PS ne votera pas la censure

Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, a confirmé mardi que les députés socialistes ne voteraient pas les motions de censure qui seront déposées contre le gouvernement après la décision du Premier ministre Sébastien Lecornu de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2026.

"Nous ne censurerons pas le gouvernement", a dit Olivier Faure sur l'antenne de France Inter, estimant que les "conditions sont remplies" pour que le projet de loi de finances (PLF) soit adopté sans vote.

"On cherche à obtenir le maximum : il y a un parti qui s'est montré utile dans la période, c'est le Parti socialiste", a-t-il ajouté, fustigeant les "postures" des partis qui ont refusé de négocier avec le gouvernement en l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, dont La France insoumise (LFI, extrême gauche) avec laquelle les socialistes s'étaient alliés lors des dernières élections législatives.

Face à l'impasse des discussions à l'Assemblée nationale, le Sébastien Lecornu s'est résolu lundi "avec une certaine forme de regret et un peu d'amertume" à recourir à l'article 49.3 en dépit de sa promesse initiale de laisser les députés se prononcer.

LFI et le Rassemblement national (extrême droite) ont annoncé chacun de leur côté le dépôt d'une motion de censure une fois que Sébastien Lecornu aura engagé la responsabilité de son gouvernement en invoquant l'article 49.3, ce qu'il entend faire ce mardi sur la partie "recettes" du PLF.

"Nous refusons de banaliser le recours au passage en force", a déclaré mardi sur franceinfo la cheffe de file des députés insoumis, Mathilde Panot, précisant avoir proposé aux élus communistes et écologistes de s'associer à la motion de censure.

L'article 49.3 sera aussi utilisé par le gouvernement sur la partie "dépenses" du PLF puis sur l'ensemble du texte.

"Cela nous donne un atterrissage pour un texte définitif autour du 2 probablement ou du 3 février", a déclaré mardi le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, sur France 2.

