L'entourage de Macron confirme un message à Trump proposant un G7 jeudi à Paris avec des invités russes

Montage photos du 18 janvier 2026 montrant le président français Emmanuel Macron (g) et le président américain Donald Trump ( POOL / Thibault Camus )

Emmanuel Macron a proposé dans un "message privé" à Donald Trump d'organiser un sommet du G7 jeudi à Paris auquel il pourrait convier, "en marge" de la réunion, "les Russes", ce qui serait une première en près de quatre ans de guerre en Ukraine.

Le président américain a mis en ligne sur son réseau Truth social ce message, authentifié mardi matin par l'entourage du président français qui a dit qu'il était "bien réel". Emmanuel Macron y propose aussi d'inviter les Ukrainiens à cette réunion, ainsi que les Danois, pour parler des divergences sur le Groenland, et les Syriens.

"Mon ami, nous sommes totalement alignés sur la Syrie. Nous pouvons faire de grandes choses en Iran. Je ne comprends pas ce que tu fais au Groenland", dit le chef de l'Etat français dans son message.

"Je peux organiser une réunion du G7 à Paris jeudi après-midi après Davos", en Suisse, où Donald Trump sera à partir de mercredi, propose Emmanuel Macron. "Je peux inviter les Ukrainiens, les Danois, les Syriens et les Russes en marge" de la réunion, ajoute-t-il.

Le Kremlin a indiqué mardi n'avoir pas reçu d'invitation à une telle rencontre. Moscou "n'a pas" reçu d'invitation, a répondu le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, interrogé par l'AFP lors de son briefing quotidien à la presse.

"Dînons ensemble à Paris jeudi avant que tu ne repartes aux Etats-Unis", tente encore le président français, qui signe "Emmanuel".

Selon son entourage, ce message "démontre que le président français en public comme en privé défend la même ligne".

"Au Groenland, le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États n’est pas négociable et notre engagement en tant qu’allié de l’OTAN pour la sécurité dans la région arctique reste intact", a-t-on expliqué de même source.

"Nous sommes par ailleurs déterminés à faire de notre présidence du G7 cette année un moment utile pour contribuer au dialogue et à la coopération", a-t-on ajouté.

"En Syrie, nous travaillons ensemble avec les Américains au service de l’unité et de l’intégrité territoriale de la Syrie et au respect du cessez-le-feu, tout en restant fidèles à nos alliés dans la lutte contre Daesh", selon l'entourage.

"En Iran, nous exigeons des autorités iraniennes le respect des libertés fondamentales et nous sommes aux côtés de celles et ceux qui les défendent", a-t-on poursuivi.