Tarifs réglementés de l'électricité : la Commission de régulation de l'énergie propose au gouvernement une baisse de 0,8% au 1er février

Cette baisse représente une baisse de neuf euros sur la facture pour une consommation moyenne de 4,5 MWh par an.

Emmanuelle Wargon à Paris, le 18 mars 2025. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Une baisse de 1,99 euro par MegaWattheure. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé mardi 20 janvier avoir proposé au gouvernement une baisse de 0,8% en moyenne des tarifs réglementés de l'électricité au 1er février, bien moins marquée que la baisse en début d'année 2025.

"Ces tarifs avaient baissé de 15% en février dernier , ils n'avaient pas bougé depuis, et là on continue dans une stabilisation, et même une très légère baisse", a affirmé sa présidente Emmanuelle Wargon sur franceinfo .

Cette proposition s'inscrit dans la continuité des anticipations du gouvernement, qui tablait fin décembre sur une "stabilité" des factures pour la plupart des ménages en 2026 et 2027 grâce aux prix bas de l'électricité française sur les marché de gros.

Une baise malgré la fin de l'Arenh

La légère baisse des tarifs réglementés est permise malgré la fin de l'Arenh, le mécanisme de régulation des prix de l'électricité issue du nucléaire arrivé à échéance au 31 décembre 2025, grâce à la "la baisse du coût de l'approvisionnement en énergie" et celle "du coût de l'approvisionnement en garanties de capacité", indique la CRE dans un communiqué mardi.

Concrètement, les tarifs réglementés devraient donc baisser de 1,99 euro/MégaWattheure, par rapport au tarif précédent, ce qui représentera, pour une consommation moyenne de 4,5 MWh par an, une baisse de neuf euros sur la facture.

Début janvier, le gouvernement a déjà annoncé la réduction de la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) au premier février. Cette contribution, qui permet de financer le régime des retraites des salariés des industries électriques et gazières, est passée de 21,93% à 15%, ce qui représente un montant de 540 millions d'euros.

La proposition de la CRE est désormais entre les mains du Conseil supérieur de l'énergie , "pour avis", précise la commission dans son communiqué.