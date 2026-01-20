France/Budget-Faure confirme que le PS ne votera pas la censure

Le premier secrétaire du Parti socialiste (PS), Olivier Faure, a confirmé mardi que les députés socialistes ne voteraient pas les motions de censure qui seront déposées contre le gouvernement après la décision du Premier ministre Sébastien Lecornu de faire adopter le budget 2026 grâce à l'article 49.3 de la Constitution.

"Nous ne censurerons pas le gouvernement", a dit Olivier Faure sur l'antenne de France Inter, estimant que les "conditions sont remplies" pour que le projet de loi de finances (PLF) soit adopté sans vote.

"On cherche à obtenir le maximum : il y a un parti qui s'est montré utile dans la période, c'est le Parti socialiste", a-t-il ajouté, fustigeant les "postures" des partis qui ont refusé de négocier avec le gouvernement en l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, dont La France insoumise (LFI, extrême gauche) avec laquelle les socialistes s'étaient alliés lors des dernières élections législatives.

LFI et le Rassemblement national (extrême droite) ont annoncé chacun de son côté le dépôt d'une motion de censure une fois que Sébastien Lecornu aura engagé la responsabilité de son gouvernement en invoquant l'article 49.3, ce qu'il entend faire ce mardi sur la partie recettes du PLF.

Olivier Faure, qui avait fait du renoncement au 49.3 une condition de la non-censure par les socialistes au début des négociations budgétaires, a reconnu sur France Inter que l'adoption du PLF sans vote posait un "problème de crédibilité" pour l'ensemble de la classe politique.

