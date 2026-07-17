Marc, 47 ans, cadre très imposé: jusqu’où peut-il optimiser sans se perdre dans la défiscalisation?

information fournie par Le Particulier • 17/07/2026 à 08:00

Marc, 47 ans, cadre très imposé et déjà bien doté en immobilier et placements, cherche à réduire sa facture fiscale sans perdre de vue la cohérence globale de son patrimoine. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )

Sommaire:

Première erreur: l’aveuglement fiscal

Deuxième erreur: agir sans vision globale ni stratégie patrimoniale

Troisième erreur: mal choisir ses placements

Réduire sa facture fiscale efficacement: les leviers adaptés à la situation de Marc

Hiérarchiser ses priorités: remettre de l’ordre dans son patrimoine

Marc, 47 ans, est directeur commercial dans une entreprise de taille intermédiaire. Célibataire, sans enfant à charge, il est propriétaire de sa résidence principale à Lyon depuis douze ans. Son patrimoine net avoisine 750.000 euros.

Revenus annuels: 110.000 euros bruts (dont 20.000 euros de primes variables)

Taux marginal d’imposition (TMI): 45%, la tranche la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Impôt sur le revenu: environ 28000 euros par an (hors prélèvements sociaux)

Situation familiale: célibataire, 1 part fiscale

Patrimoine: résidence principale estimée à 380.000 euros (crédit soldé), un appartement locatif en province acheté en Pinel en 2018, un contrat d’assurance-vie, une SCPI et des parts dans deux fonds d’investissement de proximité (FIP) souscrits lors d’opérations de commercialisation.

Première erreur: l’aveuglement fiscal

Lorsqu’il a franchi la tranche marginale de l’impôt sur le revenu à 45%, Marc a reçu plusieurs sollicitations de défiscalisation. Comme de nombreux cadres supérieurs, il a cédé à ce réflexe sans pour autant poursuivre une stratégie patrimonialement cohérente.

Son investissement locatif acquis via le dispositif Pinel en 2018 dans une ville de taille moyenne illustre le premier écueil. Le logement a bien généré une réduction d’impôt de 2% par an du prix d’acquisition pendant neuf ans, soit une économie non négligeable. Mais le loyer plafonné, la faible tension locative du marché local et les charges de copropriété ont largement rogné la rentabilité nette. La revente, prévue à l’issue de l’engagement de neuf ans, s’annonce incertaine: le marché est peu dynamique et la plus-value attendue risque d’être modeste.

Pour Marc, la recherche de l’économie d’impôt immédiate a occulté l’analyse patrimoniale globale qui commande d’analyser un investissement sous l’angle des objectifs patrimoniaux, du prix et du marché.

Deuxième erreur: agir sans vision globale ni stratégie patrimoniale

Avant toute décision de placement, un diagnostic patrimonial structuré s’impose. Il s’agit de recenser l’ensemble des actifs et des passifs, d’identifier la part de patrimoine liquide et illiquide, et de hiérarchiser les objectifs: préparation de la retraite, constitution d’une épargne de précaution, transmission, protection en cas d’accident de la vie.

Dans le cas de Marc, cet inventaire tardif révèle plusieurs déséquilibres. La part de patrimoine liquide est très faible (moins de 15% du total), l’essentiel étant immobilisé dans la résidence principale, l’investissement Pinel et des fonds dont la sortie est contrainte. Les deux FIP souscrits lors de campagnes de commercialisation pour des montants cumulés de 20.000 euros sont en effet bloqués pendant sept à dix ans. En cas de besoin de liquidités (perte d’emploi, accident de santé, opportunité d’investissement), Marc ne peut mobiliser rapidement qu’une fraction limitée de son épargne.

Autre constat: son contrat d’assurance-vie est sous-alimenté, peu diversifié, utilisé essentiellement comme «fourre-tout» fiscal plutôt que comme outil de capitalisation long terme.

Enfin, si Marc perçoit bien des loyers de ses parts de SCPI souscrites en pleine propriété, ceux-ci sont imposés à l’impôt sur le revenu 45% et aux prélèvements sociaux à 17,2%, ce qui revient à un prélèvement global de 62,2% sur les loyers perçus et limite l’intérêt locatif.

Troisième erreur: mal choisir ses placements

L’expérience de Marc reflète plusieurs écueils bien documentés en gestion de patrimoine.

Première erreur: un investissement Pinel mal choisi. L’achat immobilier a été motivé par la fiscalité plutôt que par le marché. Le dispositif Pinel supprimé depuis le 31 décembre 2024, imposait un plafonnement des loyers et un zonage géographique. Acquérir dans une zone B2 ou C (moins tendue) pour bénéficier de la réduction fiscale, sans analyse approfondie du marché local, constitue une erreur fréquente.

Deuxième erreur: des fonds FIP souscrits sans analyse du sous-jacent. Si les FIP lui offrent une réduction d’IR de 18% du montant investi, les performances historiques de ces fonds sont très hétérogènes, et le capital n’est pas garanti. Marc a souscrit lors d’opérations de fin d’année fiscale, sous la pression du calendrier, sans vérifier la qualité des gérants ni l’adéquation à son horizon de placement.

Troisième erreur: une SCPI mal logée fiscalement. Détenir des parts de SCPI en direct, avec des revenus fonciers imposés à la tranche marginale de 45% majorée des prélèvements sociaux à 17,2%, revient à un prélèvement global de 62,2% sur les loyers perçus. Des alternatives existent: logement dans un contrat d’assurance-vie (les revenus sont alors mis en réserve et non imposés annuellement), ou acquisition via une SCI à l’impôt sur les sociétés pour différer l’imposition. Marc n’a utilisé aucune de ces solutions.

Réduire sa facture fiscale efficacement: les leviers adaptés à la situation de Marc

La bonne nouvelle: Marc dispose de plusieurs outils performants qu’il n’utilise pas encore ou pas assez.

Le Plan d’Épargne Retraite (PER individuel). C’est l’outil le plus adapté à sa situation. Les versements volontaires sur un PER sont déductibles du revenu imposable, dans la limite du plafond d’épargne retraite disponible (en 2026: 10% des revenus professionnels de l’année précédente, dans la limite de 37.680 euros, ou 10% du PASS si plus favorable). Pour Avec un revenu net imposable de l’ordre de 85.000 euros, la déductibilité d’un versement de 8500 euros génère pour Marc une économie fiscale de 3825 euros (45% × 8500). Le plafond est souvent bien supérieur si les années précédentes n’ont pas été pleinement utilisées puisque les reliquats sont reportables sur trois ans, et sur cinq ans pour les versements effectués à partir de 2026.

L’assurance-vie comme enveloppe de capitalisation. L’assurance-vie permet une capitalisation sans imposition annuelle des revenus. Les arbitrages internes ne sont pas fiscalisés tant que les fonds ne sont pas retirés (rachetés). En cas de rachat, seuls les gains sont susceptibles d’être taxés. À partir de 8 ans de détention, les rachats bénéficient d’un abattement annuel de 4600 euros pour une personne seule (9200 euros pour un couple).

Le don aux associations reconnues d’utilité publique. Les dons consentis aux organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable. Pour les dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté, la réduction d’impôt s’élève à 75% dans la limite de 2000 euros depuis le 14 octobre 2025, contre 1000 euros auparavant.

Hiérarchiser ses priorités: remettre de l’ordre dans son patrimoine

En recherchant à baisser son impôt à tout prix, Marc a confondu l’outil de l’optimisation fiscale et le la stratégie patrimoniale qui donne le cap des investissements à réaliser. Cette stratégie se conçoit à partir de questions simples: Quels sont mes objectifs dans 10 ans? Quelle part de mon patrimoine puis-je immobiliser sans risque? Quel niveau de risque suis-je prêt à accepter? Ces questions doivent précéder toute décision de souscription. À 47 ans, Marc dispose encore d’un horizon long pour faire des arbitrages. Il peut reconstituer de la liquidité, maximiser ses droits au PER, restructurer son assurance-vie et attendre sereinement la fin de son engagement Pinel. Cette remise en ordre progressive lui permettra, dans une quinzaine d’années, de prendre sa retraite avec un patrimoine cohérent, optimisé et disponible.

Étape 1: Reconstituer une épargne de précaution liquide. La règle de prudence recommande généralement de disposer de trois à six mois de charges fixes disponibles immédiatement (compte courant, livret A, LDDS). Pour Marc, cela représente environ 15.000 à 25.000 euros de réserve intouchable.

Étape 2: Maximiser le PER avant toute autre démarche de défiscalisation. C’est le levier le plus puissant à son niveau d’imposition, avec un double intérêt: réduction fiscale immédiate et capitalisation à long terme pour la retraite.

Étape 3: Restructurer l’assurance-vie. Diversifier les unités de compte, y intégrer les SCPI pour bénéficier du régime fiscal favorable de l’enveloppe, et abonder régulièrement pour préparer une sortie optimisée après 8 ans.

Étape 4: Décider du sort de l’immobilier Pinel. À l’issue de l’engagement locatif (2027 pour Marc), deux options s’ouvrent: poursuivre la location libre avec des loyers déplafonnés ou revendre et réemployer le capital dans un actif plus rentable et plus liquide. S’il souhaite maintenir un investissement immobilier, Marc pourra se tourner vers les SCPI, à condition de les loger dans son contrat d’assurance-vie ou de choisir des parts de SCI à l’impôt sur les sociétés pour différer l’imposition.

Étape 5: Ne plus souscrire de produits de défiscalisation sans analyse préalable. FIP, FCPI, immobilier de niche (Malraux, Monuments Historiques): ces produits peuvent avoir leur place dans une stratégie, à condition de bien comprendre le sous-jacent, d’accepter l’illiquidité, et de disposer d’une capacité patrimoniale suffisante pour en absorber le risque.