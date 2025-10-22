Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
De nouvelles sanctions US visant la Russie imminentes, dit Bessent
information fournie par Reuters•22/10/2025 à 21:52
De nouvelles
sanctions américaines visant la Russie seront annoncées mercredi
ou jeudi, a déclaré le secrétaire américain au Trésor, Scott
Bessent, devant des journalistes à la Maison blanche.
(Jeff Mason, Kanishka Singh et Katharine Jackson; version
française Jean Terzian)
