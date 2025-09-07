 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Changer de domicile fiscal : tout ce qu’il faut savoir pour partir à l’étranger
information fournie par Boursorama avec LabSense 07/09/2025 à 08:30

Quitter la France pour s’installer à l’étranger n’est pas seulement une aventure personnelle ou professionnelle. C’est aussi un bouleversement fiscal. En effet, changer de domicile fiscal entraîne des conséquences importantes qu’il faut maîtriser avant de franchir le pas. On fait le point.

Changer de domicile fiscal : tout ce qu’il faut savoir pour partir à l’étranger / iStock.com - 5599

Comprendre la notion de résidence fiscale

Le premier enjeu, lorsqu’on s’expatrie, est de savoir dans quel pays on sera considéré comme résident fiscal. Cette détermination conditionne l’ensemble des obligations fiscales. En droit français, l’article 4 B du Code général des impôts fixe trois critères : le lieu de séjour principal (plus de 183 jours par an), le centre des intérêts économiques (activités, revenus, investissements) et le centre des intérêts vitaux (famille, habitudes de vie). Mais la France ne décide pas seule. Les conventions fiscales internationales, conclues avec de nombreux pays, fixent les règles de priorité pour éviter une double imposition. En leur absence, chaque État applique son propre droit interne, ce qui peut conduire à payer deux fois l’impôt.

Déclarer son départ à l’administration fiscale

Le contribuable qui quitte la France doit informer son centre des finances publiques du changement d’adresse. Cette formalité peut être réalisée en ligne, via l’espace personnel sur impots.gouv.fr, ou directement auprès d’un service d’accueil. L’année suivant le départ, une déclaration des revenus perçus pendant l’année de la résidence en France doit être déposée. Elle permet à l’administration d’établir l’impôt dû avant le transfert de domicile fiscal. À cette occasion, il faut confirmer la nouvelle adresse à l’étranger.

Les obligations fiscales après le départ

Une fois le domicile fiscal établi hors de France, la règle générale est claire : l’impôt français ne porte plus que sur les revenus de source française (salaires, pensions, loyers, plus-values immobilières, etc.), sauf dispositions contraires d’une convention fiscale. Certaines situations maintiennent néanmoins un lien fort avec le fisc français. C’est le cas si vous possédez un bien immobilier en France ou si vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Dans ces cas, des obligations déclaratives spécifiques continuent de s’appliquer.

Les démarches douanières et administratives

Au-delà des impôts, un déménagement international suppose aussi de respecter certaines règles douanières. Si le départ s’effectue vers un pays de l’Union européenne, aucune formalité particulière n’est exigée. En revanche, hors UE, le transfert de résidence est considéré comme une exportation. La plupart des biens personnels (meubles, effets personnels, véhicules non utilitaires) sont exonérés de déclaration. Mais certains objets sensibles (armes, métaux précieux, biens culturels ou espèces protégées) nécessitent une autorisation spécifique et, parfois, le paiement de taxes. Les douanes exigent aussi la présentation d’un justificatif de changement de résidence et un inventaire des biens transportés.

Anticiper pour éviter les mauvaises surprises

Un changement de domicile fiscal ne se limite donc pas à un formulaire ou à un carton de déménagement. Il s’agit d’un transfert de droits et d’obligations qui peut, en cas de mauvaise anticipation, entraîner une double imposition ou des régularisations lourdes. Les conventions fiscales, les règles locales du pays d’accueil et les démarches en France doivent être analysées avec soin avant le départ.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

