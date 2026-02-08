Bessent, du Trésor américain, affirme que la Fed prendra son temps pour modifier son bilan

(Ajoute des détails sur le bilan de la Fed, la critique de Warsh à ce sujet, à partir du quatrième paragraphe) par David Lawder

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré dimanche qu'il ne s'attendait pas à ce que la Réserve fédérale agisse rapidement pour réduire son bilan, même si Kevin Warsh , qui a critiqué les achats d'obligations de la banque centrale américaine, est nommé à la tête de la Fed.

M. Bessent a déclaré lors de l'émission "Sunday Morning Futures" sur Fox News Channel que la Fed pourrait prendre jusqu'à un an pour prendre des décisions sur son bilan, ajoutant que M. Warsh sera un chef de la Fed très indépendant.

"Ce sera à la Fed de décider ce qu'elle veut faire avec son bilan", a déclaré M. Bessent. "Je ne m'attends pas à ce qu'elle agisse rapidement si elle adopte une politique de régime de réserves abondantes, ce qui nécessite un bilan plus important. Je pense donc qu'ils vont probablement s'asseoir et prendre au moins un an pour décider de ce qu'ils veulent faire."

La Fed a considérablement augmenté son bilan pendant la crise financière mondiale et la pandémie de COVID-19 pour faire baisser les taux d'intérêt à long terme, jusqu'à atteindre un pic de 9 000 milliards de dollars à l'été 2022, avant de laisser ses avoirs diminuer - un processus appelé resserrement quantitatif - jusqu'à 6 600 milliards de dollars à la fin de l'année 2025.

Mais en décembre, la Fed a commencé à faire croître le stock d'obligations qu'elle détient à nouveau par le biais d'achats techniques de bons du Trésor, afin de s'assurer qu'il y avait suffisamment de liquidités dans le système financier pour assurer un contrôle ferme de la fourchette cible de ses taux d'intérêt.

M. Warsh, qui a été gouverneur de la Fed de 2006 à 2011, a fait valoir que les avoirs importants de la Fed faussaient les finances de l'économie et que les avoirs actuels de la Fed devraient être réduits.

Le président Donald Trump a déclaré qu'il voulait que les taux hypothécaires soient beaucoup plus bas, et la réduction du bilan de la Fed irait à l'encontre de cet objectif et serait difficile à réaliser tout en maintenant la stabilité financière, selon les experts.