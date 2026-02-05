Bessent dit que c'est à Trump de décider si Warsh pourrait être poursuivi pour ses choix de politique monétaire

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a refusé jeudi d'engager l'administration Trump à ne pas poursuivre Kevin Warsh, son candidat à la présidence de la Réserve fédérale, s'il suit une voie monétaire à laquelle s'oppose le président.

La sénatrice Elizabeth Warren a demandé à Bessent, lors d'une audition au Sénat, s'il promettait que "Warsh ne serait pas poursuivi, ne ferait pas l'objet d'une enquête du ministère de la Justice, s'il ne réduisait pas les taux d'intérêt exactement comme le souhaite Donald Trump." Bessent a répondu que "c'est au président de décider."