Allemagne-Le budget 2025 approuvé par le Bundestag

Le Bundestag a approuvé jeudi le premier budget annuel de l'Allemagne depuis l'adoption en début d'année de vastes réformes visant à assouplir les règles budgétaires, ouvrant la voie à de nouvelles dépenses visant à stimuler l'économie et à renforcer la défense.

Le budget 2025 de l'Allemagne prévoit un investissement total de près de 116 milliards d'euros, rendu possible grâce à un fonds d'infrastructure de 500 milliards d'euros et à une exemption des règles d'endettement pour les dépenses de défense approuvée en mars.

La plus grande économie d'Europe a dû se contenter cette année d'un budget provisoire après que la coalition au pouvoir en novembre dernier s'est effondrée sans avoir le temps d'adopter un plan de dépenses pour 2025.

Le budget principal pour cette année couvre des dépenses de 502,5 milliards d'euros.

En ajoutant les investissements du fonds d'infrastructure et un autre fonds de 100 milliards d'euros pour la défense créé par l'ancien chancelier Olaf Scholz à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le budget s'élève au total à 591 milliards d'euros.

Le budget de base prévoit un emprunt de 81,8 milliards d'euros en 2025.

Le total des emprunts s'élève à 143,2 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 37,2 milliards d'euros provenant du fonds spécial pour les infrastructures et 24,1 milliards d'euros provenant du fonds spécial pour la défense, a déclaré un porte-parole du ministère des Finances.

Le Parlement va commencer à débattre la semaine prochaine du projet de budget pour 2026, une approbation finale étant attendue en novembre.

