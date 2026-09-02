Allemagne-Berlin approuve €10 mds d'allègements fiscaux pour les ménages à revenus faibles

Le gouvernement allemand a approuvé mercredi un ensemble de réformes de l'impôt sur le revenu d'un montant estimé à 10 milliards d'euros destiné à alléger la charge fiscale des ménages à revenus faibles et intermédiaires, les familles avec enfants notamment.

Ces mesures seront mises en oeuvre en deux étapes et produiront pleinement leurs effets en 2028, a fait savoir le ministère des Finances.

"Nous apportons un soutien aux familles avec enfants", a déclaré le ministre des Finances, Lars Klingbeil. "Nous faisons en sorte qu'il leur reste un peu plus d'argent à la fin du mois."

Selon le ministère, une famille aux revenus intermédiaires avec deux enfants disposera de plus de 600 euros supplémentaires par an à partir de 2028.

Lars Klingbeil a également affirmé que la réforme visait à rendre le système fiscal plus équitable.

"Nous avons également décidé de rendre le système fiscal plus juste", a-t-il déclaré. "Ceux qui perçoivent les revenus les plus élevés doivent apporter une contribution un peu plus importante."

Le gouvernement financera en partie le coût de ces mesures en augmentant l'imposition des contribuables les plus aisés. Le taux marginal actuel de 45% s'appliquera à partir d'un revenu imposable de 250.000 euros, tandis qu'un nouveau taux de 47% sera instauré pour les revenus annuels supérieurs à 280.000 euros.

(Maria Martinez; version française Nicolas Delame)