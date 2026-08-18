information fournie par Boursorama avec LabSense • 18/08/2026 à 08:30

Acomptes d'impôt : comment éviter une mauvaise surprise en septembre ? / iStock.com - Iryna Melnyk

Un acompte pour pallier le décalage fiscal

Afin d'éviter aux contribuables d'avancer les avantages fiscaux auxquels ils peuvent prétendre, la DGFiP (Direction générale des Finances publiques) verse depuis 2019 aux foyers fiscaux une avance de 60 % sur certains crédits et réductions d'impôts. Cet acompte est versé chaque année à la mi-janvier. Or, ces restitutions, d'un montant moyen de 639 €, peuvent être surévaluées, car elles ont été calculées sur la base de données qui ne correspondent plus à la réalité de l'année en cours. Ainsi, l''avance versée en janvier 2026 est calculée à partir des réductions et crédits d'impôt connus au titre des dépenses réalisées en 2024. Elle est ensuite régularisée en fonction des dépenses réellement engagées en 2025 et déclarées en 2026. Entre-temps, la situation de chacun a pu évoluer. C'est le cas par exemple lorsque les dépenses liées à un emploi à domicile, à des frais de garde ou à des dons aux œuvres ont baissé notablement en 2025 par rapport à 2024. Si l'acompte a été mal évalué, une régularisation est à prévoir en 2026, et la mauvaise surprise peut être pénalisante si elle n'a pas été budgétisée.

Demander un ajustement de l'acompte

Pour corriger ce défaut du dispositif, l'administration fiscale propose un système qui permet aux contribuables éligibles d'ajuster le montant de leur acompte, voire à y renoncer. Afin de savoir si sa situation justifie la démarche, la DGFiP met à disposition un simulateur de calcul de l'impôt pour aider à estimer les réductions et crédits d'impôt à prendre en compte. Le montant de l'avance est ensuite recalculé automatiquement lors de la démarche en ligne.. La démarche de modification de l'acompte d'impôt est simple. Il suffit de se connecter à son espace personnel sur impots.gouv.fr, de se rendre sur la rubrique "Gérer mon prélèvement à la source", puis "Gérer votre avance de réductions et crédits d'impôt", et de choisir de modifier ou de renoncer à l'avance. Elle est également facultative : les contribuables restent libres de maintenir l'avance prévue, tout en sachant qu'un trop-perçu sera à rembourser. Pour les personnes intéressées par cette option, une date limite est imposée, souvent fixée à la mi-décembre. En revanche, pour les acomptes mensuels ou trimestriels classiques de prélèvement à la source, la rectification peut se faire toute l'année, en sachant que les modifications réalisées avant le 23 du mois sont prises en compte pour le prélèvement du 15 du mois suivant. Cette possibilité est intéressante si la situation financière a changé (baisse de revenus, arrêt d'activité…). Il est donc possible de mettre à jour à tout moment son taux de prélèvement. Cette option de correction de l'acompte ne concerne pas les utilisateurs de l'avance immédiate de crédit d'impôt via l'URSSAF. Quant aux indépendants ou aux micro-entrepreneurs, ils peuvent revoir régulièrement leurs estimations de revenus, afin de limiter les écarts entre acomptes versés et impôts réels et d'éviter les régularisations contraignantes.