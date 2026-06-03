Prêt relais ou vente immobilière avant achat : quelle option coûte le moins cher ?

solliciter un prêt relais ou vendre préalablement son logement avant d'acheter à nouveau, quel est le plus intéressant ? ( Crédits photo : © Looker_Studio - stock.adobe.com)

Le prêt relais a la réputation d'être cher. Pourtant, revendre son logement actuel avant d'en racheter un autre, sans passer par un prêt relais, n'est pas toujours plus économique. Le point en chiffres.

Le prêt relais est un mode de financement qui permet aux secondo-accédants d'acheter leur nouveau logement sans attendre d'avoir vendu leur ancien bien immobilier. Ce mode de financement reste néanmoins rare, puisque seuls 6 % des dossiers de prêt immobilier sont des prêts relais. Pourtant, contrairement aux idées reçues, passer par un prêt relais ne coûte pas nécessairement plus cher que de vendre son logement avant d'en acheter un nouveau.

Quand passer par un prêt relais est-il moins cher que revendre avant d'acheter ?

Le prêt relais est un type de crédit immobilier qui permet aux propriétaires d'acheter un nouveau bien avant d'avoir revendu leur ancien logement. Par rapport à la revente de la maison ou de l'appartement en question et à un achat à posteriori, le prêt relais permet d'éviter un double déménagement. Un aspect pratique avantageux qui ne suffit néanmoins pas toujours à compenser la réputation qu'a le crédit relais : celle d'être très coûteux, bien plus qu'un double déménagement.

Dans une récente étude, Meilleurtaux a cependant remis cette idée reçue en question. Dans le cadre de la vente d'un bien estimé à 450 000 euros avec 250 000 euros de capital restant dû à rembourser sur 15 ans et de l'achat d'un logement au prix de 600 000 euros à Paris sur une durée de 6 mois, la souscription d'un prêt relais sans rachat du premier crédit immobilier (pour un coût estimé à 9 264 euros) revient moins cher que la revente avant achat (12 044 euros).

Guillaume Fourt, directeur des partenariats bancaires chez Meilleurtaux, explique que "plus la durée [entre la vente de son ancien logement et l'achat du nouveau, NDLR] s'allonge, plus le relais est une piste à envisager. Le poids du loyer à payer en attendant l'achat est tel qu'il revient plus cher qu'un relais". Un constat qui n'est pas seulement vrai à Paris, mais également dans des villes de moindre taille, comme tend à le montrer l'analyse effectuée par Meilleurtaux sur la ville de Rennes.

Quand est-il préférable de revendre son logement actuel avant de racheter ?

La revente de son ancien logement avant d'en racheter un nouveau implique un double déménagement et la location d'un bien immobilier dans l'attente de trouver son nouveau chez soi. Cette option peut néanmoins s'avérer avantageuse d'un point de vue financier si l'on est certain de trouver un logement très rapidement ou si l'on est en mesure d'être logé gratuitement ou à moindre coût en attendant de racheter une maison ou un appartement.

En outre, la revente avant achat est moins chère qu'un prêt relais avec rachat du premier crédit immobilier d'après les calculs effectués par Meilleurtaux. Dans le cas du logement situé à Paris vu ci-avant, la différence est de taille, puisque le coût total d'un crédit relais avec rachat du premier prêt grimpe à 16 223 euros contre, pour rappel, 9 264 euros pour un crédit relais simple et 12 044 euros pour la revente de son logement avant rachat.

L'accès au prêt relais est néanmoins contraignant. En effet, en principe, les banques peuvent prêter entre 60 et 80 % de la valeur du bien mis en vente, déduction faite du capital restant dû. "Dans certains établissements, la signature d'un compromis – stade très avancé dans la vente – permet la mise en place d'un prêt relais à 90, voire 100 % de la valeur du bien hors capital restant dû !" note toutefois Guillaume Fourt. Par ailleurs, la durée de ce financement est comprise entre 6 et 12 mois, renouvelables une fois.